Governo recomenda horários limitados para luzes decorativas e poupanças com sistemas de aquecimento

O Governo aprovou esta quinta-feira o plano nacional de poupança de energia. O documento, que será apresentado em breve, assenta em três pilares: em medidas obrigatórias para a administração pública e recomendações para a administração local , bem como para o setor privado, explicou o ministro do Ambiente.

Duarte Cordeiro, que falava na conferência de imprensa após o conselho de ministros, não avançou com muitos detalhes sobre o plano uma vez que irá sofrer ainda algumas alterações resultantes da discussão na reunião que decorreu hoje. No entanto, garantiu que não prevê a redução de horários das lojas, como foi implementado em alguns países.

Por cá, o plano irá passar essencialmente por medidas de "redução de eletricidade quando os estabelecimentos não estão a funcionar, diminuição das horas em que as luzes decorativas, como as de Natal, estão ligadas fora de horas consideradas normais" ou a redução de temperaturas dos sistemas de aquecimento, explicou o governante.

Portugal aprovou esta quinta-feira um plano de poupança de energia, à semelhança do que está a ser feito em todos os Estados-membros para reduzir o consumo de gás e evitar problemas de abastecimento no inverno. Recentemente, Bruxelas aprovou um plano para reduzir o consumo desta matéria-prima em 15%, mas Portugal, tal como outros países insulares, viram a meta reduzida devido às fracas interconexões energéticas com outros países da União Europeia e à menor dependência do gás russo.

No seguimento deste objetivo, de reduzir o consumo e fazer face a uma possível carência energética, os ministros europeus da tutela vão reunir-se amanhã para discutir um novo pacote de medidas para travar os atuais preços "astronómicos" devido à guerra na Ucrânia, como referiu ontem Ursula Van der Leyen. A presidente da Comissão Europeia revelou ainda que uma das cinco propostas em análise passa também pela redução do consumo de eletricidade em horas de pico, o que por norma coloca pressão nos preços grossistas, e distribuir esse consumo por outros horários.

