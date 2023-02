Governo recorre a "política de cuco" na Habitação

Fernando Santo, antigo secretário de Estado e antigo Bastonário da Ordem dos Engenheiros. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Há cinco grupos de medidas enunciadas no Programa Mais Habitação: (1) Aumentar a oferta de imóveis para habitação, (2) Simplificar o licenciamento, (3) Aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, (4) Combater a especulação e (5) Proteger as famílias. Para Fernando Santo, antigo governante e bastonário da Ordem dos Engenheiros entre 2004 e 2010, que teve responsabilidades na comissão de Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território, foi administrador da EPUL (Empresa Pública de Urbanização de Lisboa) e presidente do Observatório do Imobiliário da Cidade de Lisboa, apenas a última, "e parcialmente", contribui para o objetivo - proteger as famílias. "As restantes não irão contribuir para o propósito enunciado e algumas até terão um efeito contrário", garante.

O especialista em Habitação explica os argumentos em detalhe.

Aumentar a oferta de imóveis para habitação

"A oferta de habitação para venda ou arrendamento, através de construção nova ou da reabilitação, só acontece se o Estado assumir a sua responsabilidade como promotor de habitação social, e os privados investirem neste setor. O Estado deve recuperar os milhares de imóveis devolutos do seu património, o que não está contemplado com o mínimo de objetivos quantitativos ou medidas para que tal aconteça.

Relativamente à iniciativa privada, o aumento da oferta depende das condições de financiamento para compra de habitação e das condições para justificar o investimento no arrendamento. Ora, na última década a produção de habitação, 120.000 fogos, com a média anual de 12.000 habitações, foi apenas 14% da média da produção anual entre 1991 e 2011, com a média anual de 85.000 fogos.

Com as taxas de juro a aumentar, que exige que o Estado volte a bonificar juros, com o custo da construção sempre a subir, e com as crescentes dificuldades de licenciar os projetos, não se identificam quaisquer medidas que invertam a atual situação. Não há uma medida para reduzir os custos de construção através da simplificação das exigências legais, estacionamentos, acessibilidade a deficientes, etc. Sempre que um novo regulamento entra em vigor há um novo custo que não é quantificado."

Simplificar o licenciamento

As medidas para simplificar o licenciamento são utópicas, considera Fernando Santo, "e só podem enganar os que não conhecem o sistema". "Como o primeiro-ministro e o ministro das Finanças, como antigos presidentes da Câmara Municipal de Lisboa, conhecem a realidade, não compreendo de todo como é possível apresentar medidas em que se considera suficiente a declaração dos técnicos inscritos nas ordens profissionais", afirma o engenheiro e professor de Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários na pós-graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária, do ISEG.

"Essas declarações existem desde 1970 (Decreto Lei 166/70, de 15 de abril) e obviamente não resolvem a complexa teia de diferentes interpretações jurídicas, entre os técnicos dos mesmos municípios e entre estes e os da administração central. Os Serviços de Urbanismo têm cada vez mais juristas para analisar as interpretações jurídicas e os regulamentos municipais do urbanismo são cada vez mais complexos e cada município tem o seu, criando mercados protegidos e alguns projetistas conhecem melhor as interpretações e as regras desses municípios, onde se especializam."

Aumentar o número de casas no mercado de arrendamento

Com as medidas anunciadas neste ponto, não se combate a designada "especulação imobiliária", assegura o antigo governante e bastonário, pela simples razão que não se aumenta a oferta. "Os preços das novas habitações serão cada vez mais caros pelo custo das normas e regulamentos, que implicam mais gastos, pelo custo da morosidade dos processos, que se arrastam por muitos anos, e finalmente pelo custo da construção propriamente dita."

De acordo com Fernando Santo, se as casas novas ou reabilitadas têm custos cada vez mais elevados (não confundir com preços), as casas existentes no mercado, pela lei da oferta e da procura, tendem a ajustar o seu preço às novas, tal como o preço dos carros usados subiu quando passou a ser mais difícil e mais caro comprar viaturas novas.

"Não é especulação, porque não existem apenas algumas entidades que detenham o mercado, o que poderia ser um monopólio que permitiria a chamada especulação. Pelo contrário, o mercado é constituído por milhares de promotores, investidores e proprietários, incluindo o Estado e por isso há livre oferta. Quando a Câmara Municipal de Lisboa vendeu em concurso os terrenos da antiga Feira Popular por mais de 1.400 euros/m2 de construção acima do solo, está a fazer especulação, ou está a vender pelo preço que os operadores estão dispostos a pagar?"

Combater a especulação

Uma das vozes que mais ativamente têm alertado nos últimos anos para a crise na habitação, Fernando Santo não vê neste pacote capacidade de resolver problemas. "As medidas não contribuem de forma eficaz para os objetivos que se propõem e algumas terão um efeito contrário, pois a confiança, que é a base do investimento no arrendamento, ficou completamente posta em causa com estas medidas", diz, elencando o arrendamento forçado, a limitação das rendas em função da última praticada, o fim do Alojamento Local ("e incentivo público para esse investimento, que irá criar situações de profunda injustiça e desigualdade") e finalmente, "a que é o maior absurdo, o congelamento definitivo das rendas anteriores a 1990".

Esta trata-se, defende, do "maior ataque ao grupo etário mais desfavorecido da sociedade portuguesa, os idosos, muitos com mais de 80 anos, e que estão presos em casas em péssimas condições, porque nunca tiveram obras de conservação dos prédios devido às rendas baixas que ficaram congeladas". Aquilo que parecia ser uma medida de proteção, acabou por levar à ruína das habitações sem as mínimas condições de habitabilidade.

"Muitos, não podem sair de casa por não terem elevador e com reformas muito baixas ficarão prisioneiros dessa situação até à sua morte, em vez de o Estado assegurar o seu realojamento em habitações dignas desse nome. Por sua vez os senhorios aguardam a sua morte para reabilitarem ou venderem as ruínas do que já foram edifícios em bom estado há mais de 50 anos. Não me lembro de medida mais antissocial e injusta do que o congelamento das rendas, desde 1948, que o regime democrático estendeu a todo o país, para ruína das cidades. E agora que esperava o fim desse absurdo, surge o impensável, o congelamento até à morte. Estamos perante o grupo mais indefeso e que nem para votar pode sair de casa. Talvez por isso ficou sempre esquecido nas operações de realojamento, sendo hoje essas habitações as barracas do século XXI."

Ataque ao Alojamento Local

Para Fernando Santo, o fim anunciado do Alojamento Local é uma medida que irá matar o investimento na Reabilitação Urbana, prejudicará o turismo e a economia global deste setor. O especialista em Habitação é claro: É falso que a subida das rendas se deva ao AL. E explica que não se pode confundir algumas das zonas que os estrangeiros mais valorizam nas cidades de Lisboa e Porto com as restantes áreas das cidades.

"Até 2015, ninguém queria viver na Baixa e os bairros históricos eram onde viviam as pessoas de menores recursos, com a maioria dos edifícios devolutos e por reabilitar. Só depois do investimento para fins turísticos e para residentes estrangeiros é que alguns portugueses pretenderam viver nesses locais, passando o ónus para os que tiveram o mérito de reabilitar o que os portugueses nunca quiseram. O verdadeiro motor da Reabilitação Urbana foi o turismo e as residências para estrangeiros, mas após 2019, com as alterações políticas e ataques a estes investimentos, o licenciamento de operações de reabilitação diminuiu cerca de 10% face ao ano anterior. E continua em queda."

Fernando Santo chama-lhe a "política do cuco": colocam os seus ovos nos ninhos de outras aves, na esperança de que estas os alimentem, em vez de fazerem os seus próprios ninhos. "A frase da Ministra da Habitação 'todos têm o direito de viver nas zonas mais caras de Lisboa', é o espelho desta política de habitação - a que acrescento, desde que sejam os outros a pagar a fatura, ou os nossos impostos."

Medidas necessárias para atacar a crise da habitação

Tendo estado, em 1991, na linha da frente da operação de erradicação de 1200 barracas situadas entre Santa Apolónia e o Alto de São João, era entãoo presidente da Câmara Jorge Sampaio e o Vasco Franco vereador da Habitação em Lisboa, Fernando Santo recorda que, naquela zona, a EPUL construiu mais de 300 habitações do Programa EPUL Jovem e nesses terrenos realojou muitas das famílias. "Os restantes terrenos, que continuam sem utilização, permitiriam construir mais de mil habitações - mas continuam sem construção", lamenta.

Traça então as prioridades de ação, concretizando cada medida:

"1. Assegurar e promover a confiança do investimento para arrendamento

- Estabilização do regime de arrendamento e da fiscalidade por 20 anos;

- Garantir o despejo ao fim de 3 meses de não pagamento de renda, assumindo o Estado a sua função social;

- Atribuir subsídios de renda às famílias que não possam pagar as rendas de mercado, mas não aplicar esses benefícios a todas as zonas - consideradas prime com rendas muito elevadas. Não se pode confundir os preços em algumas áreas das cidades com o restante território e segundo os Censos de 2021, a renda média do país é de 324€, com apenas 2,2% das habitações arrendadas a receber rendas acima dos mil euros.

- Obrigar a venda coerciva ou expropriação os prédios abandonados há mais de 10 anos, após um prazo para licenciar obras de reabilitação.

2. Simplificar o licenciamento urbano, com medidas pragmáticas, em pareceria com a Associação Nacional de Municípios e as autarquias individualmente.

- Uniformizar os regulamentos e as normas municipais a nível nacional;

- Uniformizar as regras para as redes dos serviços públicos (água, esgotos, energia, gás, etc);

- Reduzir todas as exigências que impliquem custos sem ponderação ou avaliação do custo / benefício;

- Clarificar todas as interpretações de natureza jurídica ou técnica que impliquem diversas opiniões;

- Reduzir a intervenção da administração central e outras entidades públicas na reabilitação interior dos edifícios em zonas classificadas, limitando-se essa intervenção ao exterior.

3. Infraestruturação de terrenos urbanos para construção

- Com simplificação das regras para a Reabilitação Urbana, através de um regime que efetivamente permita aprovar a reabilitação de um edifício em poucos meses e com custos que não sejam superiores aos da construção nova.

4. Permitir a construção de habitação pública em terrenos classificados como reserva agrícola

- Em particular em algumas áreas urbanas, uma vez que o terreno tem um preço muito reduzido."

E remata: "No caso de Lisboa, não se compreende que existam tantos terrenos entre Santa Apolónia, Olivais Sul e a Expo por urbanizar, sem que a CML tenha desenvolvido essas operações urbanísticas quando muitos desses terrenos pertencem à CML."