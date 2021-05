Governo recua e diz que só vai requisitar o parque de campismo do Zmar

Piscina no Parque de campismo Zmar © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Apenas os espaços considerados de uso público ou coletivo do empreendimento turístico Zmar, na Zambujeira do Mar, -- neste caso, "o parque de campismo" -- é que vão ser alvo de requisição civil para que possam ser acolhidos os trabalhadores agrícolas imigrantes que tenham covid-19, que precisem de permanecer em isolamento profilático ou de alojamento com condições dignas, revelou esta terça-feira, Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna.

Referindo-se ao Zmar, o governante acenou, no entanto, que o governo está a fazer isto sobre "uma empresa insolvente da qual o Estado é o maior credor". O ministro deixou claro que, ao contrário do que foi sinalizado inicialmente, o Estado não vai tentar requisitar as casas que existem no Zmar na medida em que são propriedade privada.

(em atualização)