Governo pode realojar até 120 pessoas no "parque de campismo do Zmar"

Parque de campismo Zmar © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Apenas os espaços considerados de uso público ou coletivo do empreendimento turístico Zmar, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira -- neste caso, 100 casas do "parque de campismo" que são do empreendimento e não de proprietários particulares -- é que vão ser alvo de requisição civil para que possam ser acolhidos os trabalhadores agrícolas imigrantes que tenham covid-19, que precisem de permanecer em isolamento profilático ou de alojamento com condições dignas e salubres, revelou esta terça-feira, Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna.

Referindo-se ao Zmar, o governante acenou, no entanto, que o governo está a fazer isto sobre "uma empresa insolvente da qual o Estado é o maior credor".

O ministro deixou claro que, ao contrário do que foi sinalizado inicialmente, o Estado não vai requisitar as casas que existem no Zmar. São propriedade privada, sendo que os proprietários mobilizaram-se logo contra as intenções do governo, argumentando que o Zmar "não é apenas um parque de campismo, mas sim um espaço onde existem várias habitações particulares".

Mas Cabrita disse, na sexta-feira, que podia anexar tudo ao abrigo da lei. A Lei de Bases da Proteção Civil (a que vigora no atual estado de calamidade) "diz que podem ser mobilizados equipamentos públicos ou privados", atirou o ministro da Administração Interna.

Já o parque de campismo, esse sim, por ser de uso coletivo, é o que o governo já escolheu como uma das instalações que podem vir a acolher entre 90 a 120 pessoas na propriedade localizada na Zambujeira, junta de freguesia de São Teotónio. "Se for necessário", disse esta terça-feira o ministro.

Esta e a freguesia vizinha de Longueira-Almograve estão dentro de cercas sanitárias desde sexta-feira porque a pandemia ficou totalmente descontrolada no seio da comunidade imigrante, pessoas que, muitas delas, vivem e trabalham em condições precárias ou mesmo degradantes, segundo revelou na quinta-feira, o próprio primeiro-ministro, António Costa.

Governo: Zmar deve poder "acolher 90 a 120 pessoas, se necessário"

Eduardo Cabrita diz que nas duas freguesias condicionadas pelas cercas sanitárias foram identificadas "22 situações de alojamento que geram reserva sobre as condições de salubridade" e que as muitas dezenas de pessoas que aí vivem vão ser testadas já e depois realojadas em sítios como deve ser.

Cabrita recordou que o Estado tem ao seu dispor "mecanismos" de resposta para o realojamento, mas que estes estão "longe" deste problema que é muito local. Eram eles a "base aérea de Beja e a base naval do Alfeite".

Mas há soluções próximas já definidas. Segundo Cabrita, são elas a pousada juventude de Almograve, que vai acolher os doentes positivos assintomáticos; a residência estudantes de Odemira, que vai acolher os "negativos".

"E o parque campismo que está numa situação de insolvência, do chamado Zmar, que dispõe de capacidade, mas isto não tem a ver com as estruturas ocupadas por pessoas com direito de permanência", referiu o governante.

"Não tem nenhum sentido, o que tem sido por aí dito, de pessoas serem retiradas das suas residências, mesmo que secundárias ou principais".

"A instalação está licenciada como parque de campismo, está numa situação de insolvência, e o que está em causa aqui é uma disponibilidade para acolher 90 a 120 pessoas, se for necessário", capacidade que será usada no quadro da Lei de Proteção Civil que prevê o recurso à requisição civil de equipamentos, acrescentou.

O ministro explicou ainda que "a maioria do complexo de que estamos a falar é o parque de campismo em situação de insolvência e em que o Estado é, aliás, o maior credor".

"E é nesse quadro, numa unidade que está encerrada na sua atividade, um quadro que está disponível" que incidirá a requisição civil da instalação, "ao lado das outras duas unidades [do Zmar]", que o governo visa colocar os migrantes que necessitem de alojamento condigno e de manter distanciamento social.

O parque de campismo do Zmar tem ao todo 260 casas pré-fabricadas. 160 foram compradas ou algo equivalente e têm proprietários particulares privados.

Restam 100 casas no parque e será sobre estas que incidirá a requisição civil. Se as autoridades precisarem de isolar 100 pessoas, por exemplo, daria uma pessoa por casa, o que seria adequado, tendo em conta as necessidades sanitárias temporárias contra a pandemia.