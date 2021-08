Governo reduz orçamento para compra de computadores em 2021

Ensino remoto levou famílias a comprar computadores recondicionados. © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Há menos dinheiro para comprar computadores para as escolas em 2021. O Governo reduziu, em seis milhões de euros, o orçamento para este ano relativo à aquisição de material informático e ligação à internet, segundo resolução do Conselho de Ministros publicada esta quarta-feira em Diário da República.

Para 2021 passam a estar previstos 223 milhões de euros para a compra de equipamento em vez dos 229 milhões de euros que tinham ficado definidos anteriormente.

O adiamento de despesa de seis milhões de euros para 2022 deve-se à "imprevisibilidade da evolução da pandemia" e aos "constrangimentos relacionados com a produção, fornecimento e distribuição de equipamentos tecnológicos quer no mercado nacional, quer no mercado internacional".

A reprogramação de despesa pode não ficar por aqui. A resolução do Conselho de Ministros determina que "o montante fixado para os anos económicos de 2021 e 2022 pode ser acrescido do saldo apurado no ano anterior".

Em julho de 2020, o Governo aprovou um plano de ação para a transição digital que incluía a "universalização da Escola Digital". Para colocar computador e internet nas escolas do ensino básico e secundário foi aprovado um orçamento de 386 milhões de euros, com IVA incluído, totalmente financiado por fundos comunitários.

No mês passado, contudo, uma auditoria do Tribunal de Contas detetou que mais de 60% dos alunos só vão receber o equipamento a partir de setembro.