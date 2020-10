Governo reduz taxa de retenção de IRS para aumentar salários

O primeiro-ministro, António Costa, com o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, no Parlamento (EPA/MANUEL DE ALMEIDA) © EPA/MANUEL DE ALMEIDA

O Governo vai reduzir a taxa de retenção na fonte de IRS em 2021, aumentando o rendimento disponível das famílias portuguesas, avança o semanário Expresso na edição deste sábado.

A medida consta da versão do Orçamento do Estado opara 2021 (OE2021) aprovada "na generalidade" na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira, dia 08 de outubro, mas foi mantida em segredo do Bloco de Esquerda e do PCP. De acordo com o Expresso (aceso pago), a proposta do Governo aumenta o salário dos trabalhadores no imediato (com uma redução média da taxa de 2%), mas o fisco acabará por acertar contas em 2022, na altura da liquidação do imposto. Nesse momento, os contribuintes vão receber menos de reembolso ou mesmo pagar.

Assim, o Executivo não mexe nos escalões, como estava inicialmente previsto, mas permite um alívio fiscal das famílias sem que isso tenha impacto no valor do défice em contabilidade nacional (a que interessa a Bruxelas), uma vez que este é calculado na ótica dos compromisso e não de caixa.

Esta medida deverá chegar a dois milhões de contribuintes, mas quem tem salários mais baixos não irá sentir o alívio, uma vez que já não paga imposto.

Em termos de custos, o semanário indica que a medida, juntamente com a devolução de parte do IVA do consumo nos restaurantes e hotéis já em janeiro poderá representar menos 200 milhões de euros de receita fiscal nos cofres públicos.