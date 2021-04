Governo reforça apoio às empresas no plano de recuperação. São agora 5 mil milhões

António Costa e Ursula von der Leyen © CE

O governo reforçou em 400 milhões de euros os apoios destinados às empresas no plano de recuperação e resiliência (PRR) que vai ser apresentado esta sexta-feira em Lisboa.

Depois das críticas das confederações empresariais (a AEP contabilizou apenas um terço do montante total, por exemplo) e dos contributos da consulta pública, o executivo reformulou algumas das componentes e atualizou os valores destinados às empresas.

No final de fevereiro, o primeiro-ministro divulgou um vídeo a detalhar as componentes do PRR, garantindo que para as empresas estavam destinados 4,6 mil milhões de apoios diretos. Agora esse montante é atualizado para cinco mil milhões, de acordo com o programa de estabilidade (PE) entregue na Assembleia da República.

"Gostava de chamar a atenção de que no PRR estão diretamente reservados às empresas 4,6 mil milhões de euros para investir até 2026, desde logo 1209 milhões de euros para as agendas para a reindustrialização, 1250 milhões de euros para a capitalização das empresas e 370 milhões de euros para apoiar a criação de emprego", detalhou no referido vídeo no final de fevereiro, mas agora são atualizados os montantes para a capitalização das empresas, por exemplo.

Já os valores para a digitalização e a descarbonização mantêm-se iguais.

Indiretos chegam a 2,7 mil milhões

Além dos montantes destinados para apoios diretos, o governo aponta ainda um montante de 2,7 mil milhões em apoios indiretos.

"Além disso, o apoio ao tecido empresarial terá como braço forte a capitalização do Banco Português de Fomento (BPF), que servirá para apoiar o desenvolvimento da economia através da disponibilização de soluções de financiamento, nomeadamente por dívida, em condições de preço e prazo adequadas à fase de desenvolvimento de empresas e projetos, potenciando a capacidade empreendedora, o investimento e a criação de emprego e proporcionando ainda às empresas locais condições de financiamento equivalentes às melhores referências do mercado internacional, através da gestão de instrumentos de financiamento e partilha de riscos", indica o PE.



Esta sexta-feira, o jornal Público adianta que a componente de apoio às empresas vai sair reforçada na proposta final de Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que o governo pretende entregar na próxima semana em Bruxelas, através do alargamento da componente de empréstimos.