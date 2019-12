Governo reforça Saúde em 800 milhões e prevê contratar 8400 profissionais

O Orçamento do Estado para 2020 vai incluir um reforço de 800 milhões de euros no setor da Saúde. A resolução que prevê este aumento foi aprovada esta quarta-feira pelo Conselho de Ministros.

Em conferência de imprensa, a Ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que as verbas serão afetas “à capacidade de resposta do SNS”, nomeadamente ao aumento da capacidade da atividade assistencial em consultas, internamentos, cirurgias e cuidados primários, mas também na contratação de meios humanos e na melhoria das instalações e equipamentos. No total, o Governo prevê a contratação de 8400 profissionais para o setor da Saúde entre o próximo ano e 2021. O anúncio foi feito um dia depois de António Costa ter antecipado, no Parlamento, “boas notícias” para o setor.

O chamado Plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde assenta em três eixos. A primeira meta é a “redução sustentada do desequilíbrio orçamental” e o cumprimento de prazos de pagamento. Neste capítulo, a ministra anunciou ainda uma medida adicional: o reforço de 590 milhões de euros do orçamento de 2019 para reduzir os pagamentos que estão em atraso.

A segunda meta é centrada num “quadro de compromisso de investimentos”, de 190 milhões de euros. Este valor é plurianual, ou seja, faz parte da programação de investimentos para 2020 mas também para os anos seguintes. Estão aqui incluídos projetos como a remodelação de um dos edifícios do Hospital de Gaia, por exemplo.

O terceiro eixo do plano é o recrutamento de 8400 profissionais de todos os grupos profissionais da Saúde, bem como medidas de incentivo ao desempenho. Aqui, detalhou Marta Temido, está prevista a atribuição de quatro milhões de euros, referentes a 2019, em incentivos institucionais aos cuidados de saúde primários. O Governo prevê ainda criar um “quadro de estímulos ao desenvolvimento de novos modelos de gestão sensíveis aos resultados”, orçamentado em 100 milhões de euros.

Com o Plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde, o Governo pretende pôr fim à suborçamentação do setor, bem como “reforçar e motivar os profissionais, modernizar os equipamentos e robustecer a gestão com mais autonomia”, destacou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Já Marta Temido realçou que este reforço “de forma alguma compromete os objetivos mais gerais de manutenção do bom equilíbrio das contas publicas”, porque as medidas, ao mesmo tempo que aumentam a despesa, contribuem para melhorar a eficiência da gestão do SNS.

“O SNS tem de continuar a fazer uma gestão criteriosa e cuidada do esforço de investimento que resulta do esforço dos impostos dos portugueses. Vamos manter o cumprimento da rota de boas contas”, concluiu Marta Temido.