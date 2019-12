Governo reforça Saúde em 800 milhões e prevê contratar 8400 profissionais

O Orçamento do Estado para 2020 vai incluir um reforço de 800 milhões de euros no setor da Saúde. A resolução que prevê este aumento foi aprovada esta quarta-feira pelo Conselho de Ministros.

Em conferência de imprensa, a Ministra da Saúde explicou que as verbas serão afetas “à capacidade de resposta do SNS”, nomeadamente ao aumento da capacidade da atividade assistencial em consultas, internamentos, cirurgias e cuidados primários, mas também na contratação de meios humanos e na melhoria das instalações e equipamentos. No total, o Governo prevê a contratação de 8400 profissionais para o setor da Saúde entre o próximo ano e 2021.

(Em atualização...)