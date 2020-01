Governo regional. IRC na Madeira em 2020 será de 11,9%

O primeiro-ministro, António Costa acompanhado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno durante uma reunião com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (2-E), e o vice presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado (E), no Palácio de São Bento, em Lisboa, ( JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA)