Governo regulariza estrangeiros com processos pendentes no SEF

O governo regularizou a permanência em Portugal a todos os imigrantes e indivíduos com pedidos de proteção internacional que estavam pendentes até 18 de março, data em que foi declarado estado de emergência nacional. A medida visa aliviar os serviços de agendamentos presenciais e garante aos cidadãos estrangeiros os direitos de residência, incluindo acesso a cuidados de saúde, trabalho, arrendamento, serviços bancários ou prestações sociais.

A medida foi tomada em despacho publicado sexta-feira, aplicando-se aos pedidos de autorização, renovação de residência, bem como aos pedidos de asilo.

No âmbito do #COVID19, os imigrantes com pedidos de autorização de residência pendentes no @SEF_Portugal passam a estar em situação regular e a ter acesso aos mesmos direitos, incluindo apoios sociais. A medida abrange também os requerentes de asilo.https://t.co/dsgYkXtqUd — Presidência do Conselho de Ministros (@mpresidencia_pt) March 28, 2020

Segundo o despacho, será possível recorrer ainda assim a agendamentos presenciais no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em duas situações: cidadãos que necessitem de viajar ou que comprovem a necessidade urgente e inadiável de se ausentarem do território nacional, por motivos imponderáveis e inadiáveis, e no caso de indivíduos a quem tenham sido furtados, roubados ou extraviados os documentos, explicita o despacho.

Os agendamentos devem ser feitos por via eletrónica (gricrp.cc@sef.pt), mantendo-se para isso em funcionamento 11 postos de atendimento: direção regional do Algarve; delegação regional de Portimão; direção regional dos Açores; direção regional da Madeira; delegação regional de Porto Santo; direção regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo; delegação regional de Setúbal; Loja do Cidadão de Coimbra; Loja do Cidadão de Aveiro; Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes do Porto; e Gabinete de Asilo e Refugiados.

Nos atendimentos, os trabalhadores do SEF vão prestar serviço em rotatividade, com os horários a serem determinados pelas direções dos serviços e afixados para conhecimento dos utentes.

O Gabinete de Asilo e Refugiados vai continuar também a receber novos pedidos de proteção, ao mesmo tempo que são suspensos prazos legais na resposta aos pedidos.

Os pedidos urgentes de passaporte vão também poder continuar a ser feitos via endereço eletrónico (gricrp.cc@sef.pt), mantendo-se em funcionamento as lojas do passaporte dos aeroportos de Lisboa e Porto.