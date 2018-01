Governo renova programa para redução da despesa nos serviços públicos

O Governo renovou o programa para redução da despesa nos serviços públicos. Voltaram a abrir as candidaturas para o SIEF – Sistema de Incentivos à Eficiência da Despesa Pública, em que o Estado apoia os projetos que contribuam para a eficiência energética dos serviços públicos. As propostas poderão ser entregues até 31 de dezembro de 2018, segundo portaria publicada esta quarta-feira em Diário da República.

As candidaturas elegíveis para beneficiar deste apoio têm de permitir uma redução total de despesa que seja “igual ou superior a 50 mil euros”. Os incentivos atribuídos pelo Estado podem ser financeiros ou não financeiros a “entidades do subsetor da administração central, com exceção das Entidades Públicas Reclassificadas”.

Os incentivos financeiros correspondem, em cada ano, a metade do montante da redução da despesa validada pela Inspeção Geral de Finanças “até um limite anual global de 100 % da massa salarial mensal da equipa responsável pela melhoria de eficiência”. Este tipo de apoio é distribuído “de forma proporcional à remuneração mensal de cada membro da equipa”.

Os incentivos não financeiros “incluem a promoção de ações de formação profissional, a criação de condições para experiências de trabalho em instituições internacionais, a promoção do recurso ao teletrabalho e a melhoria da oferta de amenidades, nomeadamente, salas de refeição e espaços sociais e de convívio, ou outros incentivos que sejam propostos na candidatura, sem prejuízo de restrições previstas na lei”.

A portaria determina também que as “equipas” que se podem candidatar a estes incentivos incluem “o conjunto de dirigentes e trabalhadores de um ou mais órgãos, serviços ou unidades orgânicas, até ao limite máximo de 40 efetivos”.

O SIEF foi criado em 2017 pelo Ministério das Finanças para promover o aumento da produtividade nos serviços públicos.