Governo requisita Zmar para isolamento de doentes covid-19

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 30 Abril, 2021 • 09:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo decidiu avançar com a requisição temporária do eco-resort Zmar, em Zambujeira do Mar, para situações de confinamento obrigatório devido à covid-19 e de isolamento profilático. A decisão do Executivo vem no seguimento da instauração das cercas sanitárias nas freguesias São Teotónio e Longueira-Almograve, concelho de Odemira.

"De acordo com os critérios de avaliação da situação epidemiológica, o município de Odemira apresenta uma situação de particular gravidade, com uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 560 casos por 100 mil habitantes à data de 28 de abril", justifica o despacho da Presidência do Conselho de Ministros e Administração Interna, ontem publicado em Diário da República.

E adianta: "Para além da população residente, o município é sazonalmente habitado por trabalhadores do setor agrícola, cujas condições de habitação dificultam a realização dos períodos de confinamento obrigatório e isolamento profilático determinados pelas autoridades de saúde, torna-se necessário encontrar instalações adequadas para a realização de tais períodos."

Neste contexto, o Governo o Zmar, instalado em Longueira-Almograve, Odemira, "é um estabelecimento que apresenta as condições aptas e adequadas para a realização de confinamento em isolamento por pessoa a quem o mesmo tenha sido determinado pelas autoridades de saúde", diz o despacho.

A falta de acordo com os proprietários do eco resort conduziu o Governo a avançar para a requisição temporária.

Como se lê no documento, a " a falta de acordo com a sociedade comercial supra indicada, fundamenta que, por razões de interesse público e nacional, com caráter de urgência se reconheça a necessidade de requisitar temporariamente o «ZMar Eco Experience» e os respetivos serviços, na medida do adequado e estritamente indispensável para a proteção da saúde pública na contenção e mitigação da pandemia no município de Odemira e nos municípios limítrofes, mediante a alocação do espaço à realização do confinamento obrigatório e do isolamento profilático por pessoa a quem o mesmo tenha sido determinado."

A requisição é válida enquanto o concelho de Odemira estiver em situação de calamidade, sendo que a operação do empreendimento compete ao município alentejano, com o apoio da autoridade de saúde e do responsável da segurança social deste território.

Zmar em insolvência

O Zmar, que se encontra em processo de insolvência, será indemnizado "pelos eventuais prejuízos resultantes da requisição, calculada nos termos do Código das Expropriações, com as necessárias adaptações, é responsabilidade do Ministério das Finanças", diz o despacho.

O eco resort estava a prepara-se para reiniciar operação nesta fase de desconfinamento do país. Ainda esta semana, os cerca de 400 credores que reclamam mais de 40 milhões de euros de dívidas, aprovaram, em assembleia, a apresentação de um plano de insolvência e a manutenção da atividade da empresa.