Governo revê em baixa défice do Estado previsto para 2021

O défice do Estado deste ano vai ser menos do que está previsto no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), indica uma nota do IGCP, a agência que gere a dívida pública portuguesa.

De acordo com o documento oficial, o governo assume que afinal o Estado vai precisar de muito menos dinheiro do que se pensava em outubro, quando foi feito o OE.

"O montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado no ano de 2021 deverá situar-se em cerca de 14 mil milhões de euros", valor que é revisto em forte baixa face ao que estava no OE, que dizia 18,8 mil milhões de euros.

O mesmo acontece com o défice do Estado (não é o défice global, pois não contempla a conta da Segurança Social, das regiões, das autarquias, nem os serviços e fundos autónomos).

Este défice do Estado central vai ser menor. No OE previa-se 11,8 mil milhões de euros, mas agora esse desequilíbrio baixa para 10 mil milhões de euros.

O programa atualizado de financiamento da República Portuguesa para 2021 indica ainda que vai ser necessário menos dinheiro até porque haverá menos despesa com a chamada "aquisição líquida de ativos financeiros", a rubrica onde caem os empréstimos para apoiar e salvar bancos e as injeções de capital em empresas públicas, por exemplo.

Neste caso, o OE2021 previa gastar 6985 milhões de euros, valor que agora cai brutalmente para apenas 4000 milhões de euros.

O IGCP explica que é nesta rubrica que está incluído "o refinanciamento de outras entidades públicas (nomeadamente empresas públicas) e as linhas de crédito ao Fundo de Resolução (nacional) e Fundo de Resolução Europeu".

Este valor menor deverá refletir as alterações de última hora feitas ao OE contra a vontade do governo e do PS, que impediu orçamentar uma verba de 476 milhões de euros para injetar no Novo Banco ao abrigo do contrato de resolução assinado com a Lone Star.

Em todo o caso a diferença é enorme face ao que estava no OE2021. São menos 2985 milhões de euros. Só os 476 milhões de euros a menos não chegam para explicar esta nova realidade.

Recorde-se que no último dia de votações do OE (especialidade) foi aprovada uma proposta do Bloco de Esquerda (BE) que anulou a verba para essa transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco.

PSD, PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, votaram a favor da norma do BE, CDS-PP e PAN abstiveram-se. O PS votou contra, claro.