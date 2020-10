Governo revê novo apoio em alta. Vai chegar a 250 mil pessoas e custar 633 milhões

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a sua audição perante as comissões conjuntas de Orçamento e Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na Assembleia da República, em Lisboa, 26 de outubro de 2020. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © Manuel de Almeida/Lusa

O governo reviu esta segunda-feira em alta a abrangência e dotação do novo Apoio Extraordinário ao Rendimentos dos Trabalhadores, anunciando afinal que este deverá chegar a 250 mil trabalhadores e ficar 183 milhões de euros mais caro do que prevê o texto da proposta de lei do Orçamento do Estado entregue no parlamento. Passa de um custo de até 450 milhões para 633 milhões de euros.

O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em audição sobre a proposta de orçamento que deverá receber voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP, parceiros à esquerda nas negociações para a viabilização do Orçamento que por várias vezes, esta tarde, questionaram a governante sobre esta mesma abrangência.

No início da audição, Mendes Godinho deu conta de que o apoio chegaria a 275 mil pessoas, prevendo que viesse a custar mais do que os 450 milhões de euros inscritos na proposta de Orçamento. Mas só quatro horas corridas de perguntas e respostas, mesmo no minuto final da audição, a ministra deu conta da revisão em alta do apoio.

"Este é claramente um Orçamento do Estado que procura ser um Orçamento muito social, fortemente social, que procura chegar a todos, e chegar a todos os que precisam. Exemplo deste trabalho conjunto, e deste diálogo que temos feito ao longo destes meses, é a evolução que fizemos na prestação social. Neste momento, com os cálculos que fazemos, e com a abrangência que foi procurando alargar, consegue abranger neste momento muito mais pessoas do que aquela que foi a construção inicial. Com estes cenários, e com o alargamento que fomos fazendo, estimamos que chegue a 250 mil pessoas com um custo de 633 milhões de euros", declarou a ministra na intervenção final que fechou a discussão da proposta do Orçamento com os deputados.

Em atualização