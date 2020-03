Governo sem intenção de adiar prazos de IRS e IMI

Embora alguns prazos de pagamento de impostos por parte das empresas já tenham sido alvo de alteração, o governo mantém, para já, os pagamentos de IRS e de IMI nos prazos normais, avança o Jornal de Negócios esta manhã.

Ao jornal, o Ministério das Finanças avança que “sem prejuízo de terem sido implementadas medidas de apoio às famílias e empresas relativamente às obrigações tributárias do 2.º trimestre de 2020, o governo continuará a acompanhar e avaliar de perto a evolução da conjuntura atual”.

Já do lado das empresas, está disponível uma moratória no pagamento de impostos e entregadas à Segurança Social das retenções efetuadas aos trabalhadores. As Finanças indicam ao Negócios que esta diferença entre empresas e famílias é justificada pela “flexibilização no pagamento do IRS, IRC do IVA pretende assegurar a liquidez das empresas que, por sua vez, asseguram os rendimentos dos seus trabalhadores”.