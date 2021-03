Governo só decide próxima etapa de desconfinamento a 1 de abril

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, participa na conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 27 de novembro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

O governo prorroga o atual estado de emergência até 5 de abril, sem alterações, e só pretende decidir a 1 de abril qual a próxima etapa de desconfinamento, anunciou esta sexta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Nos indicadores de acompanhamento da pandemia que orientam o processo de desconfinamento, a ministra da Presidência salientou um nível de incidência atual de infeções pelo novo coronavírus de 77,7 casos por 100 mil habitantes, e um R de 0,81, mais elevados do que aqueles que o país conhecia a 11 de março, quando o primeiro-ministro, António Costa, anunciou as previsíveis etapas de confinamento.

"Temos condições para continuar o plano de desconfinamento, mas também mostra que nos estamos a aproximar do R igual a 1", afirmou sobre o indicador que mede a transmissibilidade do vírus. "Decidimos guardar decisões para dia 1, mais próximo de dia 5, quando tivermos mais dados".

A decisão de remeter apenas para 1 de abril decisões sobre a próxima etapa de desconfinamento é uma decisão de "cautela" e também de "alerta, defendeu Mariana Vieira da Silva, sem assumir qualquer adiamento no regresso às aulas previsto para os alunos de 2º e 3º ciclos, mas indicando que atualmente não é previsível qualquer "recuo" no plano de desconfinamento.

"Temos sempre dito que as escolas abertas são uma prioridade e, portanto, não será em princípio pelas escolas que se iniciará qualquer processo de desaceleração do confinamento ou do desconfinamento", disse a ministra.

As regras até 5 de abril mantêm-se, assim, "extamente as mesmas", "incluindo a proibição de circulação para fora do concelho, que vigora desde as 00h de hoje até às 23h59 do próximo 5 de abril" e alterações, agora, quanto ao tratamento de dados no processo de vacinação.

"Sabemos que o período de Páscoa é um período de tradicional reunião familiar. Sabemos que as práticas de todos os portugueses são as de ir ao encontro da sua família neste período, mas essa não pode ser a regra nesta Páscoa", apelou ainda.