Governo subestima gravidade da crise, diz CIP

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) defendeu esta quarta-feira, em dia de tomada de posse do novo governo, que o impacto da guerra na Ucrânia está a ser subestimado pelo executivo de António Costa e apela a medidas urgentes de apoio à economia.

"A escalada nos preços do gás natural (e, por arrasto, da eletricidade), dos combustíveis, de matérias-primas industriais e agrícolas, a falta de fornecimentos, tomam proporções tais que inviabilizam a produção de muitas empresas. Algumas já suspenderam a atividade, outras reduzem-na severamente. Esta situação contrasta com a imagem e as perspetivas tranquilizadoras que nos são transmitidas pelo Governo, que subestima claramente a gravidade do momento que atravessamos", afirma a organização em comunicado.

Menos de uma semana depois de ter pedido o regresso do lay-off simplificado para as empresas afetadas, e o recurso a mais verbas a crédito disponibilizadas pelo Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência e que não foram reservadas por Portugal, a CIP retoma o apelo para novas medidas de apoio ao tecido empresarial.

"São necessárias medidas decisivas e urgentes para travar o alastramento da crise e conter uma espiral inflacionista que a tornaria mais profunda e mais duradoura. Medidas que tardam, enquanto as ameaças se vão avolumando e transformando em realidade", refere, assinalando a margem orçamental conseguida com a redução do défice público do ano passado para 2,8%.

"A margem de manobra orçamental dada pela forte redução do défice público alcançada em 2021 deve ser utilizada para acorrer aos riscos que ensombram a economia portuguesa", defende a CIP.

Para o próximo ano, o Programa de Estabilidade entregue na última sexta-feira, antecipa um volume de despesa de 809 milhões de euros devido à guerra na Ucrânia e à crise energética, com um impacto orçamental de 524 milhões de euros.

Ainda em medidas de resposta à Covid-19, a despesa esperada é de 1 943 milhões de euros, com um impacto orçamental de 1713 milhões de euros.

O impacto esperado das medidas Covid e de resposta à crise energética já prevista representam 1% do PIB, de acordo também com o Programa de Estabilidade.

Entre as medidas já adotadas, estão as reduções de ISP asseguradas no abastecimento de combustíveis, a criação de um apoio excecional para a compra de bens essenciais pelas famílias mais carenciadas e a criação de uma linha de crédito de garantias públicas de 400 milhões de euros para as empresas, bem como a afetação de mais verbas do Fundo Ambiental para redução das tarifas de acesso às redes.

Entre as medidas em preparação, estarão também apoios diretos às empresas com maior consumo energético e a redução do IVA dos combustíveis, medidas dependentes de autorização europeia - já obtida no primeiro caso.