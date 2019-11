Governo sugere que salários privados cresçam 2,7% a 3,2% nos próximos 4 anos

A manutenção do poder de compra dos trabalhadores do setor privado em Portugal e a manutenção dos ganhos de produtividade requerem “aumentos anuais dos salários nominais” de 2,7% já em 2020, 2,9% em 2021 e 2022 que esse incremento chegue “até 3,2% em 2023”, defende o governo.

Estes valores constam da proposta do governo para um “acordo de médio prazo sobre competitividade e rendimentos” apresentada esta quarta-feira na concertação social pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

O governo defende que “as previsões atualmente disponíveis já apontam para crescimentos salariais ligeiramente acima do crescimento da inflação e da produtividade”, o que é desejável porque “o crescimento dos salários pode trazer efeitos virtuosos ao nível da inovação e da produtividade do trabalho e da retenção do recurso em que Portugal mais tem apostado: recursos humanos e, em particular, a geração mais qualificada de sempre”.

Aos jornalistas, o ministro Siza Vieira frisou isso mesmo, que a ideia é que os salários do privado “possam crescer acima da soma de inflação e produtividade” e que a chave para isto é “criar condições para que a produtividade cresça muito mais do que tem crescido nos últimos anos”.

Para o governo, o objetivo é chegar a “um aumento da massa salarial que permita reduzir o diferencial do peso dos salários no PIB (produto interno bruto) e assim acelerar o processo de convergência com a média da União Europeia (UE)”.

“É necessário promover não só um aumento do salário mínimo nacional (SMN), mas também um aumento substancial dos salários médios e medianos dos trabalhadores”, defenderam os ministros perante os parceiros sociais (representantes sindicais e patronais).

Mas como é que isto se faz? Com contrapartidas, claro.

O governo defende uma abordagem em várias frentes. Para as empresas crescerem e conseguirem pagar melhores salários, a ideia é que os impostos sejam mais amigos das empresas privadas, uma reivindicação que os patrões querem ver já concretizada no Orçamento do Estado do ano que vem. Tem-se falado muito da descida do IVA da energia, por exemplo. Mas há mais exemplo.

Na proposta do governo, ao nível da fiscalidade das empresas, o governo promete “prosseguir a trajetória de apoio à capitalização das empresas e ao investimento, sobretudo na modernização produtiva e na I&D, garantindo um quadro de estabilidade e previsibilidade fiscal”.

O governo promete mexer e favorecer as empresas: na “dedução de lucros retidos e reinvestidos (DLRR)”, aliviando mais a base de tributação de algumas companhias; nos regimes fiscais específicos para PME; nas tributações autónomas; no IVA; no Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial; no Imposto de Selo; e “reforçar as medidas de apoio à criação de emprego e empresas e fixação de pessoas no interior”.

