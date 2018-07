Governo tem 3.500 milhões de euros para apoiar as empresas

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, anunciou esta terça-feira que vão ser lançadas na quarta-feira “linhas de 3.500 milhões de euros de disponibilidade de financiamento às empresas”.

“Vamos lançar amanhã uma série de novas linhas” de financiamento às empresas, afirmou Manuel Caldeira Cabral na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

“São linhas de 3.500 milhões de euros de disponibilidade de financiamento às empresas”, disse o governante.

Estas medidas permitem “financiar a atividade e o investimento com melhores condições”, alargando a outro tipo de empresas, as ‘MidCaps’, de média e grande dimensão, além também dos apoios às que apostam na exportação, explicou.

Na quarta-feira serão apresentados os apoios, onde consta a linha Capitalizar 2018, com um montante de 1.600 milhões de euros, apoiando projetos da indústria 4.0, e a linha Capitalizar MidCaps, com 500 milhões de euros, que prevê investimentos de pequenas e médias empresas (PME) e ‘MidCaps’, e resulta do reforço do papel do IFD como instituição promocional portuguesa.

A linha Capitalizar Exportações, no valor de 600 milhões de euros, irá financiar as empresas exportadoras.

O programa capitalizar no ano passado teve “uma execução que superou muito a sua capacidade de financiamento e cofinanciamento”, ao atingir 2.400 milhões de euros, sendo que foram abrangidos 25.000 empresas e 335.600 empregos.