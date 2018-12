Governo tem 5 milhões de euros para jovens agricultores do setor vinícola

O Governo abriu dois concursos para jovens agricultores no setor da vinicultura, num montante global de cinco milhões de euros, financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, foi esta terça-feira anunciado.

“Este montante tem como objetivo apoiar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas, aumentar a atratividade do setor agrícola para os jovens e contribuir para a dinamização económica e reorganização do setor da vinha”, disse, em comunicado, o Ministério da Agricultura.

Por outro lado, o valor em causa pretende “reforçar a viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação e a formação, e apoiar a instalação de novas plantações de vinhas”.

O primeiro concurso “Jovens Agricultores”, no valor de um milhão de euros, tem como objetivo “apoiar a primeira instalação de jovens no setor da viticultura”.

Já o segundo concurso, “Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola”, dotado com quatro milhões de euros, destina-se a apoiar investimentos em explorações agrícolas, cujo valor seja superior a 25 mil euros.

“Este tipo de apoio dá continuidade à política do Governo no sentido de prosseguir o rejuvenescimento do tecido agrícola, dando aos jovens a oportunidade de se instalarem no setor vitícola, com prioridade para o interior do país”, disse, em comunicado, o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.

Os jovens agricultores podem candidatar-se a ambos os concursos.

As candidaturas podem ser apresentadas até 31 de dezembro, através do portal Portugal 2020 ou da página do PDR 2020.