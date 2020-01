Governo testa reconhecimento facial no acesso aos serviços públicos

O Governo quer criar um sistema de reconhecimento facial para o acesso aos serviços públicos online. O objetivo é alargar e facilitar a utilização da chave móvel digital que já é usada para aceder a serviços como o o portal das finanças, a Segurança Social e o Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com o jornal Público (acesso pago), o concurso público, no valor de 150 mil euros, para selecionar o fornecedor da tecnologia terminou no final do ano passado e as candidaturas estão agora a ser avaliadas pela Agência da Modernização Administrativa (AMA).

Atualmente há cerca de 800 mil cidadãos com chave móvel digital ativa, o que representa perto de 12% da população ativa.