Governo. Trabalhadores de Ovar mantêm subsídio por quarentena a 100%

O governo garante que os trabalhadores impedidos de trabalhar em Ovar, que se mantêm sob cerca sanitária, vão continuar a receber a 100% sobre o valor de retribuição salarial normal sem quaisquer alterações.

O esclarecimento do governo, em comunicado nesta quarta-feira, acontece depois de uma organização local, o Grupo de Apoio a Comerciantes e Empresários do Município de Ovar (GACEMO), ter lançado ontem uma petição na qual era exigido a manutenção do subsídio por isolamento profilático integral aos trabalhadores que estão desde dia 17 de março sob cerca sanitária e onde se manifestava receio de que o subsídio fosse reduzido a 55% para o período de 2 a 17 de abril, período de prorrogação do estado de emergência que se encontra em vigor.

No comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esclarece que “o pagamento aos trabalhadores do concelho de Ovar, abrangido pela fixação de cerca sanitária municipal desde 17 de março, se fará nos termos do apoio excecional para isolamento profilático, que corresponde a 100% da remuneração de referência”.

“É este o valor que os trabalhadores impedidos de aceder ao posto de trabalho (seja ele em Ovar ou fora) estão a receber desde a fixação da cerca sanitária municipal. Esse montante não irá sofrer alterações”, assegura.