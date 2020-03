Governo trava turistas na fronteira com Espanha e apoiará estado de emergência

O primeiro-ministro, António Costa, acaba de anunciar que as fronteiras com Espanha vão passar a ter controlo para impedir a entrada de turistas, sobretudo espanhóis, que costumam vir passar uns dias a Portugal por altura das férias da Páscoa.

Além disso, Costa alertou os portugueses que se o Presidente da República quiser e propuser decretar o estado de emergência em Portugal — um quadro excecional que reduzirá os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nomeadamente a liberdade de circulação interna, por exemplo — o governo do PS “não dará parecer negativo” e estará pronto a implementar essas regras duras no território.

Numa conferência de imprensa a partir de São Bento, este domingo, em Lisboa, convocada na sequência de uma videoconferência entre Costa e o seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, o chefe do governo português começou por elogiar o sentido de responsabilidade dos portugueses, que têm demonstrado respeito pelas recomendações das autoridade no sentido de evitarem ajuntamentos, a circulação pelas cidades e regiões e o convívio social.

“As pessoas têm sabido respeitar” as novas regras e “até agora ninguém contestou o encerramento dos estabelecimentos de ensino e diversão”. “As forças de segurança não têm sentido resistência da parte portugueses”, congratulou-se o PM.

No entanto, isso só já não chega. Em combinação com os espanhóis, Costa decidiu ativar o controlo das fronteira com Espanha, antevendo já o fluxo de entrada em Portugal de turistas que costuma acontecer nas férias da Páscoa, que estão quase a começar (a 28 de março, sábado).

Nesse sentido, Costa explicou que “amanhã de manhã haverá uma reunião dos de ministros da Saúde e da Administração Interna sobre a fronteira externa da União Europeia, algo que é particularmente importante para Portugal por causa das extensas fronteiras aéreas e marítimas do País”.

Mas também há a tal questão muito delicada da fronteira terrestre com Espanha. Costa e Sánchez decidiram “agir sempre em conjunto porque a fronteira é comum”.

Da reunião ficou decidido “manter a liberdade de circulação de mercadorias” entre os dois países, “de manter os direitos dos trabalhadores transfronteiriços”, mas terá de “haver restrição para efeitos de circulação de pessoas em turismo e lazer”, avisou o PM português. Assim é “porque na Páscoa há uma grande afluência de turistas espanhóis a Portugal”.

Estas novas regras que travam os turistas ou quem quer passar apenas por Portugal para seguir para outro destino “entram imediatamente em vigor amanhã”.

(em atualização)