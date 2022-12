Governo usa mais poupança para financiar défice e ir menos aos mercados em 2023

O ministro das Finanças português, Fernando Medina © AFP

Quando se fez o Orçamento do Estado relativo ao próximo ano (OE2023), o plano do Ministério das Finanças era conseguir reforçar a almofada de poupança (liquidez e depósitos) do Estado de forma significativa de 5,9 mil milhões de euros no final deste ano para cerca de 10 mil milhões de euros no final do próximo.

Mas esta semana baixou ligeiramente a fasquia, tirando mil milhões de euros à meta anual da poupança para 2023.

No entanto, o Tesouro tutelado pelo ministro Fernando Medina já começou a fazer ajustamentos à sua estratégia de financiamento, tendo em conta a subida rápida que é esperada para as taxas de juro da dívida pública, não só em Portugal, mas no resto dos países da zona euro.

O nível de poupança deve subir na mesma, mas menos, o que permitirá ao governo ir menos aos mercados em 2023. Já o défice previsto para o Estado (conta que é totalmente controlável pelo ministério) mantém-se igual.

Assim, como referido, vão acontecer várias coisas diferentes face ao que estava implícito em meados de outubro, quando a proposta de OE, entretanto aprovada no Parlamento pela maioria absoluta do PS, foi entregue, mostram os documentos oficiais enviados aos investidores pela agência que gere o crédito público (IGCP).

O Estado prevê aumentar de forma muito significativa o nível de depósitos (a tal poupança, as verbas nos cofres públicos) para nove mil milhões de euros.

Mas agora, esse valor previsto fica mil milhões de euros abaixo do que se previa há cerca de um mês. Ainda assim o valor previsto para a almofada aumenta mais de 50%.

Tirando o primeiro e atípico ano da crise pandémica (2020), aqueles nove mil milhões de euros são o valor mais elevado desde 2018.

Trata-se de um reforço significativo que acontece por causa do panorama sombrio que se abateu sobre as economias devido à crise energética e inflacionista, havendo já quem veja recessão no fundo do túnel. Na Alemanha e Itália, por exemplo

Portugal parece que ainda não está nesse ponto (a economia deve travar a fundo, para valores próximos de 1% de crescimento real em 2023); nenhuma das previsões mais recentes das várias instituições oficiais antecipa uma recessão para a economia.

No entanto, no Terreiro do Paço, em Lisboa, já começaram os preparativos para enfrentar um ano muito exigente na gestão das contas públicas.

E muito exigente especialmente no caso português, que tem um dos rácios de dívida pública (medidos em percentagem do PIB - produto interno bruto) mais elevados da Europa e do mundo desenvolvido, apesar de até estar a descer.

A meta do défice do Estado (medida em contas públicas) não surge alterada nos novos planos. É o défice da parte das contas públicas que o ministro consegue efetivamente controlar.

Além do Estado, o perímetro das Administrações Públicas, tem os institutos, as empresas públicas e os organismos autónomos que, juntamente com o Estado, formam a Administração Central.

Adicionalmente, há ainda o subsistema de Segurança Social, a Administração Local e a Administração Regional.

Medina continua a apontar para um défice estatal (portanto, aquele que melhor consegue controlar) de 5,9 mil milhões de euros, um valor que depois irá ser integrado numa conta maior e gerar o défice público final (em contas nacionais) cuja meta equivale a 0,9% do PIB em 2023.

Ir menos aos mercados

Apesar do défice do Estado ser igual ao que entrou com a proposta do OE2023, há aspetos importantes que mudam.

Segundo a mesma fonte oficial (IGCP), podendo usar mais poupanças, o Estado aproveitará para ir menos aos mercados ao longo de 2023, o que deve ser entendido como uma forma de reduzir a exposição ao ambiente de forte subida dos juros.

O plano de financiamento do Tesouro passava por ir buscar 28,6 mil milhões de euros em fundos; agora, a meta baixou 1,3 mil milhões de euros, para 27,3 mil milhões ao longo do ano que vem.

A par disto, o Tesouro também está a fazer operações de troca de dívida (obrigações), o que permite recalendarizar algumas amortizações, aliviando a pressão sobre a tesouraria em 2023.

O volume de reembolsos de obrigações do tesouro e de empréstimos oficiais era de 12,1 mil milhões de euros, mas agora abaixou ligeiramente para 11,8 mil milhões, segundo o IGCP.

O cenário de crise económica crescente pede cada vez mais cuidado e prudência na gestão das contas públicas, mas as taxas de juro já estão a subir de forma significativa e a provocar uma pressão elevada nos juros.

Segundo a agência das Finanças, a taxa de juro final efetiva de toda a nova dívida emitida em 2021, antes da crise inflacionista e de começar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, rondou 0,6%. Em 2020, por força dos enormes programas de compra de dívida operados pelo Banco Central Europeu (BCE), fora ainda mais baixa (0,5%).

Mas entre janeiro e outubro deste ano, a mesma taxa de juro subjacente à nova dívida, isto é, "o custo médio da dívida emitida ponderado pelo montante e maturidade em Bilhetes do Tesouro, Obrigações do Tesouro" e outras modalidades (como OTRV e MTN) quase que triplicou. Está em cerca de 1,7%.

E deve continuar a subir, seguramente, pelo menos enquanto o BCE mantiver a rota de aperto monetário com o objetivo de fazer baixar a inflação do atual patamar dos 10% para os desejados 2%.

Segundo informou ontem o Banco de Portugal, "em outubro de 2022, a dívida pública, na ótica de Maastricht [a que conta para Bruxelas], diminuiu 6,1 mil milhões de euros, para 273,8 mil milhões de euros".

"Esta diminuição refletiu as amortizações líquidas de títulos de dívida (-6,6 mil milhões de euros), nomeadamente de obrigações do Tesouro", mas "em sentido contrário, as responsabilidades em depósitos aumentaram (600 milhões de euros), em resultado de emissões de certificados de aforro (1,4 mil milhões), parcialmente compensadas por amortizações de certificados do Tesouro (-700 milhões de euros)".

Medina tem-se mostrado otimista com a rota da dívida e acena que Portugal já terá saído do top 3 dos mais endividados da zona euro.

"O esforço que fizemos durante o ano de 2022 vai permitir que Portugal deixe de ter esta posição de terceiro no pódio dos países mais endividados e que integre um pelotão onde estão, por esta ordem, Espanha, França e Bélgica", disse o ministro.

Em todo o caso, o peso desse endividamento é muito elevado: pelas contas de Medina, rondará os 115% do PIB no final deste ano. É quase o dobro do máximo previsto no Pacto de Estabilidade (60%).