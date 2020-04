Governo vai apresentar “em breve medida de emergência” para sector dos media

O Governo vai apresentar “muito em breve a medida de emergência” para o sector dos media para mitigar o impacto do Covid-19, anunciou Nuno Artur Silva, secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, sem avançar uma data nem o teor dessa medida de apoio ao sector.

O governante fez o anúncio durante a audição na Comissão de Cultura e Comunicação solicitada pelo PS e pelo PAN, para averiguar sobre eventuais medidas de apoio para a Cultura e os Media.

“Estamos a preparar uma medida de emergência”, refere o governante, referindo que as medidas para os media, que têm vindo a avançar com um conjunto de propostas de medidas de apoio para mitigar o impacto da pandemia do novo coronavírus, irão sempre remeter para o quadro das medidas transversais de apoio à economia já apresentadas pelo Governo.

“Muito em breve pensamos anunciar a medida de emergência e em relação às outras (mais finas) pensamos fazer isso logo a seguir”, diz Nuno Artur Silva, referindo que “mais do que salvar um órgão de comunicação social ou outro”, o foco deverá ser “salvaguardar um jornalismo livre e plural”.

Graça Fonseca, ministra da Cultura, não adiantou muito mais detalhe quando questionada sobre o tema pelos deputados. “Estamos a trabalhar com o sector”, referiu, frisando que a solução que for encontrada “não viola a regra europeia” que impede apoios directos do Estado aos media.

“Este é o momento para repensar (no âmbito da discussão em Bruxelas) o que são as ajudas do Estado ao sector”, disse a ministra da Cultura.

Nuno Artur Silva referiu ainda que os concursos na área de cinema mantêm os processos a decorrer.

Em maio, deverão ser conhecidos os resultados das candidaturas à linha de apoio de 1 milhão de euros criada pelo Ministério da Cultura para apoiar o sector da Cultura. “Em maio deveremos divulgar os resultados e a distribuir apoio”, anunciou Graça Fonseca.

“No final do primeiro semestre serão lançados os concursos da Direção-Geral das Artes, previstos para março”, referiu ainda a ministra da Cultura.

