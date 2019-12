Governo vai apresentar estudo sobre trabalho por turnos em Portugal

O Governo vai apresentar um estudo sobre o trabalho por turnos em Portugal, com o objetivo de reforçar a proteção social destes trabalhadores.

De acordo com a versão preliminar do Orçamento do Estado 2020 (OE2020), a que o Dinheiro Vivo teve acesso, o estudo – que inclui recomendações – pretende assegurar que o trabalho contínuo é usado apenas em situações que o exijam, os tempos de descanso entre turnos e mudança de turnos e, ainda os mecanismos de conciliação com a vida familiar e pessoa.

No final de setembro deste ano, 835 mil pessoas estavam a trabalhar por turnos, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). É o valor mais alto desde 2011, quando se iniciou a nova série do Inquérito ao Emprego.

