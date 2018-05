Governo vai avançar com regras mais duras na venda de seguros

Depois das medidas para dar maior proteção aos clientes bancários e aos pequenos investidores, agora será a vez de se reforçarem as regras na venda de seguros. O secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, revelou na Money Conference que “muito em breve” serão apresentadas essas medidas.

“Procuraremos aproximar o regime de distribuição de produtos de seguros às novas regras previstas para os produtos bancário e instrumentos do mercado de capitais”, disse o governante. E justificou essa revisão do regime jurídico com o objetivo de dar uma “maior proteção aos tomadores de seguros e segurados”.

Estas alterações surgem numa altura em que as seguradoras constatam que existe uma estagnação no negócio. José Gomes, CEO da Ageas Seguros, considera que existe uma “baixa penetração dos seguros nos particulares e empresas”. E que o desafio é de saber como colocar “as redes de distribuição a sensibilizar” para a importância de se estar segurado. O reforço das regras que o governo vai apresentar irá incidir com a forma como os produtos de seguro são vendidos.

Além da maior proteção dos tomadores de seguros, Mourinho Félix justificou a nova legislação com a necessidade de criar regras para as insurtech (tecnológicas que oferecem serviços de seguros).

A demora na adaptação

Apesar de, tal como no setor bancário, a tecnologia estar a causa disrupção nos seguros, o setor foi mais lento a ajustar-se. “A indústria seguradora foi lenta a adaptar-se à mudança”, disse Peter Manchester, responsável pela área de seguros da consultora EY. O especialista prevê que “a disrupção vai continuar nos próximos dez anos”. Mas que, apesar das ameaças, existem também oportunidades.

Jorge Magalhães Correia, presidente da Fidelidade, também vê oportunidades de expansão do negócio. “Vamos ter uma população com necessidades de poupança, necessidades de saúde e necessidades mais complexas”, frisou. Além do objetivo de estar presente em mais áreas da vida das pessoas, outra das grandes apostas do setor, apesar de vir com atraso, é a digitalização.

José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), garante que, “de uma forma global, vê o setor a investir muito na digitalização”, nomeadamente na “digitalização dos processos”. Mas admite que “a banca fez isso mais rápido”.

O consenso é que a tecnologia vai ajudar o setor segurador e os seus clientes. Mas há desafios. Joaquim Branco, vice-presidente da Real Vida Seguros, salienta que o modelo de distribuição dos seguros assenta nos mediadores o que é “alo que vai tornar mais complexo” o plano de digitalização. Mas Jan de Pooter, CEO da Tranquilidade, conclui que são bons tempos para trabalhar no setor. E que na indústria seguradora haverá “funções no futuro que não conhecemos atualmente, como design thinkers e data scientists”.