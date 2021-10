Governo vai cortar défice para 3,2% em 2022

João Leão, ministro das Finanças © EPA/António Pedro Santos

O défice público inscrito no Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022), que está a ser apresentado aos partidos com assento parlamentar, deverá ser de 3,2% do produto interno bruto (PIB), revelou o deputado do PEV (Os Verdes), aos jornalistas, esta quarta-feira.

Depois de reunir com o ministro das Finanças para falar sobre o OE2022, José Luís Ferreira disse que o governo vai manter a meta de défice para 2022 igual à que estava prevista desde abril, no Programa de Estabilidade, o mesmo sucedendo ao défice deste ano. João Leão também terá dito que a estimativa do governo é reduzir o défice final de 2021 para 4,5% do PIB (como estava no PE).

E fazendo fé no que disse o ministro, o investimento público vai disparar 30% no ano que vem, sobretudo impulsionado pelos fundos europeus, parte deles subvenções.

O mesmo em relação à dívida. O deputado dos Verdes diz que o ministro vai por no novo OE um objetivo de rácio de dívida pública de 123% do PIB, igual, portanto ao valor do PE de abril.

(em atualização)