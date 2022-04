Governo vai cortar ISP no valor de redução de IVA para 13%

O primeiro-ministro, António Costa, participa no debate preparatório do Conselho Europeu na Comissão Permanente, na Assembleia da República em Lisboa, 22 de março de 2022. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Enquanto aguarda autorização da Comissão Europeia para reduzir o IVA dos combustíveis, o governo pretende avançar já com a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) num valor equivalente a uma descida do IVA para a taxa intermédia de 13%.

A intenção foi anunciada nesta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, que no arranque da apresentação do programa do governo, no parlamento, indicou que será amanhã apresentado um novo pacote de medidas de resposta à subida de preços da energia e de outros bens, agravada com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Depois de a falta de respostas para os efeitos da guerra ter sido uma das principais críticas apontadas pelos partidos da oposição ao programa do governo, entregue aos deputados no final da semana passada, o líder do governo optou por iniciar a discussão com o anúncio do rol de medidas imediatas a adotar nos próximos tempos.

"Amanhã, mal o governo entre em plenas funções, aprovaremos um novo pacote de medidas direcionadas às contenção dos aumentos de preços dos bens energéticos e agroalimentares, que se junta, naturalmente, às medidas que temos vindo a adotar desde outubro", afirmou.

Em atualização