Governo vai criar lei para “filtrar” concorrentes ao 5G

Na atualidade, Portugal não tem meios legais para excluir operadores no processo que vai ser lançado para a nova rede móvel 5G, mas, ao abrigo de regras europeias, poderá produzir legislação que preveja essa possibilidade.

Segundo a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, citada pelo “Expresso”, o Governo deverá criar uma lei, no âmbito da preparação do leilão do 5G, que contemple “a sujeição de todos os potenciais fornecedores a processos de certificação e avaliação”.

O objetivo é “dotar o Estado dos instrumentos necessários para aplicar eventuais interdições”, lê-se na notícia, seguindo assim a aplicação, de acordo com a ministra, de “regras europeias de mitigação de riscos de segurança, por via da permanente avaliação de riscos, da certificação da tecnologia utilizada e da natureza dos ativos em que está incorporada, e a não exclusão a priori de qualquer fornecedor”.

Ou seja, neste momento, se o Governo quisesse excluir, por exemplo, a chinesa Huawei – como pretende o embaixador dos Estados Unidos em Portugal – não o poderia fazer.

Reportando-se a um documento de janeiro da Comissão Europeia, o semanário recorda que estão estabelecidos “os critérios de segurança dos fornecedores de tecnologia 5G que os países devem seguir, embora não estejam obrigados”.

No entanto, o meso texto da CE para a cibersegurança na quinta geração móvel refere que os Estados-membros concordam em “aplicar restrições relevantes consideradas de alto risco”, incluindo a sua “exclusão”, lê-se na notícia.