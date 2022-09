Governo vai criar linha de crédito de 600 milhões para apoiar empresas

O Governo vai criar uma nova linha de crédito de garantia mútua para apoiar a tesouraria das empresas que estão a ser confrontadas com o forte aumento do preço da energia, mas também de algumas matérias-primas. A medida, que tinha sido noticiada pelo Jornal de Negócios, faz parte do pacote de apoio às empresas que está a ser apresentado esta quinta-feira pelo ministro da Economia, António Costa Silva.

Na conferência de imprensa após o conselho de ministros, Costa Silva revelou que o montante da nova linha de financiamento será de 600 milhões de euros e um prazo de oito anos, com uma carência de capital de 12 meses. O acesso a esta linha será feito através do Banco de Fomento será "abrangente para todos os setores afetados pelo aumento dos preços de energia mas também das matérias-primas", sublinhou o ministro.

Já o secretário de Estado adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, detalhou que o único critério para as empresas acederem a esta linha de financiamento "é em função da sua dimensão''.

A execução da chamada "Linha de Resposta ao Aumento dos Custos" será a partir da segunda quinzena de outubro.