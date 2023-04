Governo vai criar Observatório da Pobreza Energética

Ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro (D), conversa com a secretária de Estado do Ambiente, Ana Fontoura Gouveia (E), numa cerimónia de inauguração da Central Solar Fotovoltaica de Pessegueiro, em Setúbal. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia, afirmou esta quarta-feira que o governo vai criar o Observatório da Pobreza Energética, a fim de "trabalhar na melhoria das fontes de informação" quanto à pobreza energética no país.

"Para fazer face à inadequabilidade de frequência de dados e também para melhorar as métricas conhecidas, será criado o Observatório da Pobreza Energética", revelou a governante numa audição na Comissão de Ambiente e Energia, no parlamento.

De acordo com Ana Fountoura Gouveia, o novo organismo procurará "dar resposta ao desafio de identificação, caraterização e monitorização dos agregados familiares em situação de pobreza energética".

Como? Através de um inquérito que será produzido e respondido todos o anos, com o propósito de alinhar objetivos e indicadores previstos na Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2022-2050.

"Este é um passo fundamental não apenas para informar o desenho das políticas, mas também para monitorizar e avaliar o seu impacto", referiu. Não obstante, a secretária de estado da Energia e Clima não adiantou quando estará o novo organismo em pleno funcionamento.

O Observatório da pobreza energética vai nascer ao abrigo do REPowerEU do Plano de Resiliência e Recuperação. O governo também está a preparar novas linhas de apoio no quadro REPowerEU, "que irão reforçar e complementar em 200 milhões de euros as linhas de apoio à eficiência energética atualmente existentes".

As novas linhas visam a eficiência energética em edifícios residenciais e a eficiência energética em edifícios de serviços. "Será lançada uma consulta pública nos próximos dias", disse.

A nível europeu, já existe o Observatório da União Europeia para a Pobreza Energética, que estima que mais de 50 milhões de famílias que vivem na União Europeia têm dificuldades em manter as casas com a temperatura adequada, livres de humidade e pagar as contas relativas à energia consumida a tempo e horas.

Vale Eficiência em "revisão profunda"

Na mesma comissão, Ana Fontoura Gouveia também revelou que o governo está a realizar uma "revisão profunda" à medida Vale Eficiência. Este programa atribui aos beneficiários 1300 euros (a que acresce IVA) como forma de combater pobreza energética das habitações.

No entanto, de acordo com o relatório de 2022 da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (CNA-PRR) divulgado em fevereiro, o programa Vale Eficiência apenas atribuiu 11% dos incentivos previstos até final de 2022.

A governante admitiu que esses dados estão "muito aquém" das metas definidas no PRR.

"Chegámos já a mais de 4500 famílias, para um apoio de sete milhões de euros, mas aqui sabemos que podemos e devemos fazer mais e fazer melhor", sustentou. O Vale Eficiência tem uma dotação de 160 milhões de euros.

"Temos perfeita consciência de que o valor unitário não permite as intervenções adequadas à efetiva redução das situações de pobreza energética e, portanto, vamos juntar pelo menos dois vales, eventualmente três, ou seja, assegurar que, de facto, o apoio tem a dimensão de que necessita para se materializar em intervenções que são transformadoras e impactantes", afirmou Ana Fontoura Gouveia.

O valor "muito baixo de cada vale", considerou a responsável pela pasta, não só impede apenas as intervenções adequadas, como "torna o programa pouco atrativo para os fornecedores" num momento de procura elevada.

"Não só estamos a aumentar o valor do apoio, como estamos a otimizar os procedimentos de pagamento por forma a diminuir os prazos de pagamento, que é também uma queixa que ouvimos por parte dos fornecedores na primeira edição do Vale Eficiência", disse.

De acordo com Fontoura Gouveia, a revisão da medida deverá passar a permitir que, ainda nesta primeira metade do ano, sejam lançados concursos que prevejam também a existência de assistência técnica especializada que permitirá aos beneficiários identificar as medidas mais adequadas à sua situação, a inclusão de potenciais beneficiários que residam em alojamentos arrendados e a criação de incentivos para intervenções mais profundas.

A governante asseverou, ainda, que o governo apoiou "já mais de 70 mil famílias, com pagamentos de 123 milhões de euros", no âmbito do apoio a ações de eficiência energética.

Quanto à Tarifa Social da eletricidade, a medida abrange atualmente "mais de 784 mil famílias e a de gás a mais de 47 mil agregados, com descontos que superam os 30%".