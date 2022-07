Governo vai criar provedor do utente da Segurança Social

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O governo vai criar a figura do Provedor do Utente da Segurança Social, anunciou nesta quinta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

O anúncio foi feito no parlamento, na abertura de uma debate convocado pelo PCP para discutir "soluções para a defesa do poder de compra e das condições de vida do povo, travando o aumento de preços e assegurando o aumento dos salários e pensões", no qual a governante assumiu a resposta do governo.

A ministra não adiantou detalhes sobre esta nova figura da administração pública, defendendo apenas que será uma medida de "um Estado Social que dá resposta às pessoas".

Perante os reptos de PCP e de outros partidos de oposição, esta tarde, para mais medidas de resposta à subida de preços, Mendes Godinho avançou ainda mais um anúncio relacionado com o funcionamento da Segurança Social.

A ministra indicou que a economista Mariana Trigo Pereira é o nome escolhido para liderar a comissão que pretende criar para estudar uma nova diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Esta comissão, disse também, contará "com o envolvimento e a participação ativa da Organização Internacional do Trabalho, que aceitou o desafio".

A criação do Provedor do Utente da Segurança Social é anunciada depois de Maria Lúcia Amaral, a Provedora de Justiça, ter avisado no último relatório anual do órgão que dirige que este voltou no ano passado a lidar com um número recorde de queixas, mais de 21 mil, e de processos, numa tendência que, diz, ameaça tornar-se "insustentável" e pôr em causa a capacidade de resposta.

A Segurança Social continua a ser o serviço público contra o qual mais queixas são feitas, sendo 27% do total (30% em 2020). Foram 3556 no último ano, primeiramente relacionadas com pensões (583), contribuições, dívidas e restituição de contribuições e prestações indevidas (505), situações de deficiência e incapacidade (445), parentalidade e prestações familiares (426), apoios extraordinários devido à pandemia (404), e situações de desemprego (401).

Destaca-se o forte crescimento das queixas relacionadas com abonos de família. Eram apenas 180 em 2020, passando aos 426 processos abertos em 2021.

A intenção de haver uma nova comissão para estudar um novo reforço das fontes de financiamento da Segurança Social já tinha sido anunciada pela ministra. Atualmente, as reservas para pagamento de pensões contam já com a entrada de receitas de impostos de IRC, da titularidade de imóveis de valores muito elevados, e de contribuições extraordinárias da banca.