Combustíveis. Governo vai devolver ganhos de IVA no ISP todas as semanas

O primeiro-ministro, António Costa (C), acompanhado pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (E), e o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (D), participa na reunião da Concertação Social para debater a situação de crise na Ucrânia, na sede do Conselho Económico e Social (CES), em Lisboa, 8 de março de 2022. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O governo vai compensar diretamente os consumidores das subidas de IVA devido ao aumento de preços nos combustíveis, devolvendo os acréscimos de receita fiscal por via de reduções no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP). A medida, anunciada esta terça-feira, entrará em vigor já na sexta-feira, quando for feito o cálculo à próxima subida de combustíveis.

Esta foi uma das medidas imediatas para minimizar subidas da energia apresentadas pelo primeiro-ministro, António Costa, aos parceiros sociais, num momento em que os Estados-membros da União Europeia se prepararam também para discutir alterações às regras de auxílio de Estado e do IVA para apoiar famílias e empresas.

Segundo o líder do governo, este novo mecanismo de devolução vai substituir a atual redução de dois cêntimos por litro de gasolina e um cêntimo por litro de gasóleo em ISP, que vigorava desde outubro.

"A medida que estava em vigor, por um lado, era uma medida que tinha que ver com o valor médio do preço anterior, e não era calculado por litro. Agora, é o valor por litro. Admitamos que há uma subida do preço na próxima semana, como é previsível que venha a acontecer. Se houver um aumento de, por exemplo, cinco cêntimos no IVA que paga por litro, vai pagar menos cinco cêntimos no ISP durante a próxima semana. É mais direito e é calculado por litro", explicou Costa.

"Paga a menos em ISP exatamente aquilo que paga em IVA. Neutralizamos o impacto da subida de preço naquilo que o Estado cobra e naquilo que o cidadão paga como contribuinte ao Estado", defendeu ainda sobre a medida que "fica permanente, a funcionar" e permitirá "evitar aquela dúvida que muitas vezes existe sobre se Estado está a reter mais receita por via deste aumento do preço".

O primeiro-ministro não soube adiantar qual o ganho em receita de IVA obtido no último mês devido às subidas de combustíveis, mas referiu que, caso não tivessem já sido adotadas medidas para mitigar aumentos, o Estado teria recolhido mais 38 milhões de euros.

Esta medida junta-se à medida Autovoucher, que assegura agora por mês até 20 euros de devolução de IVA pago em postos de abastecimento de combustível, e que irá continuar enquanto for necessária, garantiu António Costa.

Entre as medidas elencadas pelo primeiro-ministro, esteve também a utilização de 150 milhões de euros do Fundo Ambiental para descer tarifas de ligação à rede, já anunciada pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, na última semana, e ainda a disponibilização de novas linhas de crédito para as empresas. Medida saudada pelas confederações patronais, mas que ainda terá de ser detalhada pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

À espera de decisões que ainda terão de ser tomadas em Conselho Europeu, marcado para o final do mês , estarão eventuais novas medidas a prazo, que envolvam, nomeadamente, descidas no IVA e ajudas diretas a empresas e famílias que exijam alterações às regras de auxílio de Estado. Uma descida de IVA fica também afastada em Portugal, para já, pelo facto de não haver um parlamento em funções.

Os Estados-membros querem também ver alterado o mecanismo de composição de preço da eletricidade, no sentido que deixe de ser tido como referência o valor mais alto do preço por megawatt-hora no mercado, e deverão também pôr em marcha o abastecimento comum de energia, cereais e outras matérias-primas (necessárias, por exemplo, na constituição dos fertilizantes, cujo preço também tem vindo a disparar).

Entretanto, os parceiros sociais e o governo irão passar a participar semanalmente numa comissão de acompanhamento dos impactos da guerra na Ucrânia.

Em atualização