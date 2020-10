Governo vai elevar nível de alerta para calamidade em todo o país

António Costa, primeiro-ministro (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

António Costa detalhou hoje as oito medidas que o Conselho de Ministros tomou relativamente à evolução da pandemia em Portugal. Nível de alerta foi elevado para calamidade em todo o país, anunciou o primeiro-ministro.

Com a expansão da pandemia em Portugal, o governo anunciou novas medidas para travar a progressão da Covid-19 no país. Além de elevar o nível de alerta, passando o país da atual situação de contingência para o estado de calamidade, o executivo apela à "responsabilidade individual", referindo que o país tem "de assentar o controlo da pandemia nos comportamentos individuais".

O executivo restringe ainda o número de pessoas nos ajuntamentos, que não poderão ultrapassar as cinco pessoas. António Costa avançou que o governo vai propor o uso obrigatório de máscara na via pública e não apenas nos espaços fechados, como tem vigorado até aqui. O governo português acompanha, assim, algo que tem acontecido em vários países europeus, que já tornaram o uso de máscara obrigatório na via pública.

Mais uma vez, Costa recomendou o uso da aplicação para smartphone StayAway Covid, que permite rastrear contactos. Será apresentada uma proposta de lei para tornar obrigatório o uso da app no trabalho ou nos estabelecimentos de ensino.

Note-se que estas medidas acima só terão um caráter obrigatório caso recebam luz verde por parte da Assembleia da República. A proposta de lei será apresentada ainda esta semana, indicou o PM, referindo a situação de "urgência".

Também as coimas a aplicar aos estabelecimentos e espaços que "não assegurem o escrupuloso cumprimento das regras em vigor" foram agravadas: passarão a ir até aos dez mil euros. As coimas foram apenas agravadas para "pessoas coletivas".

Em relação aos casamentos e batizados, que até aqui podiam realizar-se com algumas restrições ao número de pessoas, António Costa anunciou que estes eventos só poderão ser realizados "com não mais de 50 pessoas e cumprindo as normas da DGS". Costa detalhou que estas restrições a estes tipos de evento afetarão os casamentos e batizados de natureza familiar que sejam marcados a partir de hoje. E, mesmo assim, recomenda "o recato necessário" aos convidados para conter a pandemia.

Questionado sobre a possibilidade de tornar o teletrabalho novamente obrigatório ou a hipótese de encerramento de fronteiras com Espanha, o primeiro-ministro indicou que tal não irá acontecer, referindo que é necessária "alguma estabilidade" em relação a esses temas.

As medidas serão revistas quinzenalmente, como tem acontecido até aqui. "Não podemos desvalorizar o risco", sublinhou António Costa. "Não abrandemos as regras, reforcemos a disciplina individual. Temos de reforçar a todo o custo a capacidade de o SNS responder. Temos de garantir que emprego e rendimentos não sejam afetados. Temos de manter o esforço de recuperar económica", apelou o primeiro-ministro.