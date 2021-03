Governo vai insistir no acordo para aumentar salários do privado apesar da pandemia

Reunião dos parceiros sociais na Comissão Permanente de Concertação Social

O governo quer retomar as negociações para um acordo que permita o aumento dos salários dos trabalhadores do setor privado, depois da interrupção causada pela pandemia de covid-19.

"Negociar, em sede de concertação social, um acordo de médio prazo sobre salários, rendimentos e competitividade", lê-se nas Grandes Opções para 2021-2025 (GO 2021-25), enviado aos parceiros sociais e a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Os primeiros passos para um acordo deste género foram dados em novembro de 2019 em sede de concertação social e continuou no início de 2020, esperando-se um acordo com patrões e sindicatos no primeiro trimestre do ano passado, mas a pandemia veio trocar as voltas aos planos do executivo. Apesar disso, o primeiro-ministro não quer desistir da ideia apesar do impacto brutal da crise sanitária na economia nacional.

O acordo de médio prazo sobre salários faz parte da estratégia para a "redução sustentada e sustentável das desigualdades na distribuição de rendimentos", onde entra também o aumento do salário mínimo nacional.

Mais uma vez, António Costa reafirma o objetivo de aumentar o salário mínimo até aos 750 euros no final da atual legislatura. "Revalorizar o salário mínimo nacional com o objetivo de o aumentar, progressivamente, até 2023. Deste modo, o Governo pretende aumentar os 665 euros atribuídos em 2021 (Decreto-Lei n.º 109 A/2020, de 31 de dezembro) para 750 euros em 2023", lê-se no documento que vai ser analisado pelos parceiros sociais.

Neste âmbito do combate às desigualdades, o executivo compromete-se a "atualizar as prestações sociais, ampliando o seu impacto na redução das situações de pobreza e de privação material" e a "reforçar e requalificar a rede de equipamentos e respostas sociais de apoio às famílias".