Governo vai lançar concurso público de 10 MW de solar para edifícios da Administração Pública

Solar Fotovoltaico © Paulo Spranger / Global Imagens

O Governo vai lançar um concurso público para a adjudicação de 10 MW de solar fotovoltaico em regime de autoconsumo, ou consumo de energia, para edifícios da Administração Pública Central. Esta é uma das medidas previstas na proposta de Orçamento do Estado para 2021, ao nível da transição energética, sendo que o objetivo do Estado é "assegurar o início dos projetos até ao final de 2021, em linha com os objetivos do ECO.AP", o programa de eficiência energética da Administração Pública. E porque a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) é o serviço do Estado "crucial para o momento de transição energética", vai ser "capacitada" com os meios tecnológicos e os recursos humanos necessários para o "cabal desempenho" das suas funções. Prevista está a contratação de 93 trabalhadores, cujos concursos serão lançados em 2021.

Lembrando que Portugal se comprometeu com a União Europeia em conseguir atingir os 47% de energia de fonte renovável no consumo final bruto de energia até 2030, e que se encontra, por isso, a "implementar e definir estratégias para duplicar a sua capacidade instalada" com base em fontes renováveis antes dessa data, de modo a "alcançar um patamar de 80% de incorporação de renováveis na produção de eletricidade na próxima década", o executivo lista as várias medidas e objetivos a concretizar neste domínio no próximo ano. À cabeça, a intenção de "prosseguir com o modelo de leilões de energias renováveis", com vista ao cumprimento dos objetivos fixados no Plano Nacional Energia e Clima 2030 e na Estratégia Nacional para o Hidrogénio, garantindo "transparência e competitividade".

E no próximo ano, o Governo prevê a entrada em funcionamento de mais de 700 MW de nova capacidade de energia solar fotovoltaica, que derivam das licenças atribuídas em 2016. O objetivo é chegar ao final de 2021 com um total de 1,5 GW de energia solar em funcionamento no Sistema Elétrico Nacional.

Além disso, e tendo em vista o fecho das duas centrais termoelétricas a carvão até ao final do próximo - a do Pego termina a licença em novembro, a de Sines só deveria encerrar em 2023, mas a EDP já anunciou que fecha em janeiro de 2021 -, será tomado um conjunto de "medidas de mitigação" para preparar o Sistema Elétrico Nacional para esse momento, questão "essencial para garantir a estabilidade e a segurança global" da rede.

No que ao hidrogénio diz respeito, o executivo pretende "prosseguir com o desenvolvimento de um ecossistema" adequado, ao mesmo tempo que aposta na "produção e na incorporação de biocombustíveis avançados", nomeadamente nos produzidos a partir de resíduos e de outras matérias-primas consideradas ambientalmente "mais sustentáveis". A previsão é para uma "incorporação obrigatória de 0,5% já em 2021", de modo a fomentar a "descarbonização mais acelerada" do setor dos transportes.