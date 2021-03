Governo vai pedir emprestado mais 1000 milhões de euros (ou mais) a reembolsar até 2030

Cristina Casalinho, IGCP © PAULO SPRANGER/Global Imagens

O Estado vai realizar mais dois leilões de dívida pública (OT ou obrigações do tesouro) na próxima quarta-feira e o objetivo é ir buscar entre 1000 e 1250 milhões de euros a reembolsar entre 2027 e 2030, anunciou a agência que gere a dívida portuguesa (IGCP), esta sexta-feira.

Numa nota enviada aos jornais, o IGCP, que é tutelado pelas Finanças, diz que "vai realizar no próximo dia 10 de março pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de OT com maturidade em outubro de 2027 (OT 0,7% 15out2027) e em outubro de 2030 (OT 0,475% 18out2030), com um montante indicativo global entre 1000 milhões e 1250 milhões de euros".

Este ano, o IGCP está a planear ir aos mercados buscar cerca de 15 mil milhões de euros "obtidos via emissão bruta de OT, combinando sindicatos e leilões, assegurando emissões mensais".

Este ano, revelou o IGCP no início de janeiro, o Estado (portanto, sem contar com empresas e institutos públicos, regiões e autarquias) deve precisar de financiar o desequilíbrio orçamental com recurso a nova dívida no valor de 14 mil milhões de euros.

Esta verba é a necessidade líquida de financiamento, já depois de paga toda a dívida que irá vencer. Como as receitas públicas não chegam para cobrir as despesas em 2021, o Estado vai gerar um défice significativo, na ordem dos 10 mil milhões de euros.

Em cima deste valor, há ainda 4 mil milhões de euros de despesa com ativos financeiros, rubrica onde costumam estar as injeções de capital na banca (este ano deve ser no Novo Banco, outra vez), nas empresas públicas, etc..

Portugal continua a ir aos mercados de forma intensa, buscar imenso dinheiro todos os anos, porque o ambiente continua a ser altamente vantajoso em termos de taxas de juro, por causa do efeito BCE.

Só para se ter a noção, segundo o IGCP em 2019 (antes da pandemia), o custo médio (taxa de juro média) de toda a nova dívida emitida (longo prazo e curto prazo) foi de 1,1%.

Em 2020, a taxa média contratada caiu para menos de metade, cerca de 0,5%, o que constitui um mínimo histórico. Ou seja, em plena pandemia, com a economia a colapsar quase 8% e o défice e a dívida a explodir, o Estado português foi aos mercados contrair juros a preços quase irrisórios.

Esta possibilidade permite ir substituindo dívida antiga, mais cara, por dívida nova, mais barata e com prazo de vencimento mais alargado. Alivia a tesouraria e alivia a fatura dos juros, uma despesa que vai ao défice.