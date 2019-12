Governo vai reaver de forma automática pensão paga após morte

O Governo quer facilitar o mecanismo que permite reaver uma pensão paga após a morte do beneficiário através da criação de um mecanismo de débito automático que pode ser acionado até 3 meses depois da morte do beneficiário. A medida consta da versão preliminar do Orçamento do Estado a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

“No caso de ter sido efetuado o pagamento de valores de pensão de aposentação, reforma, invalidez, sobrevivência ou outra pensão ou prestação pecuniária por transferência bancária em data posterior ao mês da morte do beneficiário, a CGA procede à sua recuperação através de débito daqueles valores na conta onde efetuou o crédito”.

A versão ainda preliminar do documento que será entregue esta segunda-feira no Parlamento estipula que “a operação de estorno referida no número anterior apenas pode ocorrer nos 3 meses seguintes ao mês da morte do beneficiário”.

Os reformados com pensões mais baixas deverão ter um novo aumento extraordinário em 2020, à semelhança do que aconteceu em 2017, 2018 e este ano, refere também o documento.