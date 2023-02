Governo vai reforçar adiantamentos às empresas no âmbito do PRR

Lisboa, 02/12/2022 - Cerimónia de Tomada de Posse dos Secretários de Estado do XXIII Governo Constitucional, no Palácio de Belém Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida. Secretário de Estado da Economia, Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio. Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Margarida Vieira Reis. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Governo vai reforçar o montante dos adiantamentos às empresas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Em causa estão as 53 agendas mobilizadoras aprovadas, e que receberão apoios totais de 2,9 mil milhões de euros. O adiantamento previsto, de 13%, será reforçado em mais 10 pontos percentuais, anunciou o secretário de Estado da Economia, sublinhando, no entanto, que tal terá de ser feito "em dois momentos" por razões de "estão de tesouraria".

"Nós vamos receber 13% inicialmente e o que podemos fazer é aplicá-los e depois ir buscar uma nova tranche de adiantamento para entregar as empresas. Isto permite que, no global, num prazo a seguir à contratação no máximo de três meses, uma agenda terá 23% do dinheiro do PRR na sua mão para dar músculo de execução a estes projetos", sublinhou Pedro Cilínio, em Milão, à margem da visita que fez à delegação portuguesa Micam (feira de calçado), Mipel (marroquinaria) e Lineapelle (curtumes e componentes).Já os apoios à internacionalização só deverão chegar lá para maio. "Os apoios à internacionalização estão em avaliação e esse prazo termina no início de maio. Feitas as aprovações, depois serão pagos", disse, sublinhando que a sua atribuição "depende do processo concorrencial que está neste momento a ser avaliado" por parte da AICEP. "Vai ser o primeiro concurso do Portugal 2030 com resultados anunciados", disse garantindo que tudo corre numa perspetiva de "total normalidade".