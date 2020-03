Governo vai rever previsões económicas devido ao surto

O governo vai rever as projeções económicas para este ano e os próximos, devido aos impactos do surto do coronavírus. “Divulgaremos até 15 de abril as novas estimativas de crescimento para 2020 e anos seguintes, e não deixaremos de refletir este risco na projeção a apresentar”, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro no debate quinzenal na Assembleia da República.

Até àquela data, os Estados-membros da União Europeia têm que apresentar os planos orçamentais a três anos – Programa de Estabilidade – e será nessa altura que serão conhecidos os novos valores.

No Orçamento do Estado para este ano, o executivo de António Costa aponta para um crescimento de 1,9% e no Programa de Estabilidade (PE) apresentado ainda pelo anterior executivo em abril do ano passado, o governo apontava para uma aceleração para 2% em 2021, mantendo essa variação em 2022.

Na intervenção inicial, o primeiro-ministro lembrou que “a economia portuguesa foi a que melhor resistiu à desaceleração económica de 2019, tendo mesmo sido a economia cujo crescimento mais acelerou na parte final do ano, o que nos permite encarar a situação atual com serenidade.”

Impacto “moderado ou reduzido”

Na abertura do debate quinzenal, António Costa garantiu que, até agora, o impacto nas empresas portuguesas não é grande. “O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital já teve oportunidade de reunir com as principais associações empresariais para fazer um ponto de situação e procurar formas de minimizar os efeitos desta epidemia. Até ao momento, o impacto económico para as empresas portuguesas tem sido moderado ou reduzido”, indicou.

“Não se esperam quebras significativas nas cadeias de fornecimento de componentes, até porque a China está já a retomar a sua atividade industrial”, assinalou.

O primeiro-ministro sublinhou que “apenas no setor do turismo, viagens e eventos, tem havido uma quebra de procura e alguns cancelamentos, cujo impacto verdadeiramente dependerá da duração e da gravidade do surto epidémico, anunciando uma linha de crédito de 100 milhões de euros para ajudar as empresas.

Costa referiu-se à reunião de hoje do Eurogrupo, que decorreu por teleconferência, para acompanhar os desenvolvimentos económicos e financeiros na sequência da epidemia do novo coronavírus, apontando a “disponibilidade para utilizar toda a flexibilidade do Pacto de Estabilidade e Crescimento no sentido de haver uma resposta coordenada”.