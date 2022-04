Governo vê preço do petróleo a aumentar para 93 euros/barril em 2022

Governo assumiu que preço médio do barril de petróleo possa chegar aos 93 euros © EPA/SASCHA STEINBACH

O Governo assumiu um aumento no preço médio do barril do petróleo em 2022 para 93 euros, mais 33 euros do que no ano passado, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

O executivo trabalha, no OE2022, com as expetativas implícitas nos mercados de futuros de 5 de abril de 2022, considerando que "o preço do petróleo deverá aumentar em 2022, para 104,6 USD/bbl (93 Euro/bbl), comparado com 71 USD/bbl (60 Euro/bbl) em 2021, sendo o contexto atual caraterizado por uma elevada volatilidade".

Esta é também uma revisão em alta face ao Programa de Estabilidade 2022-2026, no qual se assumia como enquadramento para o cenário macroeconómico, com base nas expectativas implícitas nos mercados de futuros (de 17 de março de 2022), que o preço do petróleo deveria aumentar em 2022, para 82 dólares por barril.

Na proposta orçamental entregue em outubro e chumbada, o Ministério das Finanças trabalhava com um preço médio por barril de 57 euros em 2022.

O executivo faz ainda, na proposta orçamental, uma análise de sensibilidade, no qual calculava que, se o preço do petróleo se situasse 20% acima do assumido no cenário base, teria "um impacto pouco significativo no crescimento do PIB em 2022", considerando que a redução no crescimento das importações compensar o menor crescimento do consumo.

Contudo, prevê que este choque teria "um impacto significativo na capacidade de financiamento da economia face ao exterior, estimando-se um efeito negativo resultante de uma deterioração da balança energética. Adicionalmente, o choque levaria a um aumento do deflator do consumo privado".

Já o impacto na taxa de desemprego seria residual em 2022, uma vez que se assume um efeito no mercado de trabalho desfasado no tempo.