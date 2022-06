Governo volta a rever retenções na fonte para acomodar aumento de assistentes técnicos

Lisboa, 30/03/2022 - Cerimónia da tomada de posse do XXIII Governo Constitucional, no Palácio da Ajuda. Inês Ramires - Secretária de Estado da Administração Pública. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O governo vai rever novamente a tabela de retenções na fonte de IRS aplicada em 2022 para acomodar a subida de salário para 17 mil administrativos da função pública, cuja remuneração base subirá de 709 para 757 euros ainda neste ano, com efeitos retroativos a janeiro.

"O nosso compromisso é que esta medida não vai trazer, em termos de retenção, problemas a estes trabalhadores. O que pretendemos é uma valorização salarial que não seja alterada pela vertente da retenção na fonte", explicou Inês Ramires, a secretária de Estado da Administração Pública, após reuniões com os sindicatos da função pública esta quarta-feira.

Nos encontros, o governo deu a conhecer o impacto previsto da medida de subida de salário inicial de assistentes técnicos que pretende implementar ainda a coberto do Orçamento de 2022, assim como das subidas de salário de entrada de técnicos superiores e das valorizações adicionais para doutorados, que conta aplicar apenas no próximo ano.

Em 2022, terão aumentos 17 mil trabalhadores, numa despesa bruta de 14 milhões de euros. Já em 2023, está prevista a subida de salário inicial para 22 mil técnicos superiores, em 52 euros, com impacto de 20 milhões de euros. Uma valorização adicional para doutorados, que passarão a entrar na carreira a ganhar um mínimo de 1632 euros, deverá abranger 750 trabalhadores com um custo de 3,5 milhões de euros.

Nas reuniões, a Fesap manifestou preocupação de que o aumento de 47,5 euros para assistentes técnicos neste ano acabasse por resultar em perdas no vencimento líquido mensal face às atuais tabelas de retenção na fonte. A exemplo, um trabalhador solteiro sem filhos passaria a descontar 7,9% para IRS, quando está atualmente isento de retenção com um salário de 709 euros.

As subidas continuam a ser vistas como insuficientes pelos sindicatos, que vão prolongar negociações. O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) anunciou que irá pedir reuniões negociais suplementares para tentar ainda que o governo antecipe para 2022, também com efeitos a janeiro, a subida de 1215 para 1268 euros no salário inicial de técnicos superiores. Segundo Maria Helena Rodrigues, presidente do STE, a medida poderia ser acomodada face aos 251 milhões de euros em promoções e progressões que o governo prevê gastar neste ano, apesar de não ser um ano de fecho de ciclos avaliativos na função pública, do qual resulta um maior número de progressões.

Face à pretensão do STE, o governo mantém negociações e responde que vai ponderar, mas lembra a previsão de subida em 3,6% na massa salarial do conjunto das administrações públicas "atendendo às progressões na função pública, mesmo que não seja fecho de ciclo no âmbito das carreiras gerais, e às entradas, que também contribuem enormemente". Prevê-se mais 8100 trabalhadores no universo da função pública no fim do ano.

"O governo propõe estas medidas no âmbito do que considera ser a sua margem para propor medidas sustentáveis e sustentadas, e que consigamos manter futuramente", defendeu Inês Ramires.

A secretária de Estado justificou também a opção de avançar neste ano apenas com a subida para assistentes técnicos com a necessidade de corrigir a compressão salarial mais imediata, gerada com a subida do salário mínimo aos 705 euros neste ano, que deixou as primeiras posições remuneratórias de assistentes operacionais e assistentes técnicos a 4,46 euros de distância.

A opção "visa mitigar essa junção entre duas carreiras que ficaram com menos de cinco euros de diferença na entrada". "Por isso, nós estamos a retroagir ao momento em que houve essa compressão. Daí, retroagir a 1 de janeiro de 2022", explicou a governante.

A data em que os aumentos entrarão em vigor, com pagamento de retroativos para, pelo menos, a primeira metade do ano, ainda não é certa, faltando concluir-se ainda as negociações antes da aprovação de legislação em Conselho de Ministros.