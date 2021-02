Grande maioria dos concelhos em Portugal continua em risco extremo de contágio

Chegada ao Hospital de São João de doentes covid-19 provenientes da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), numa resposta solidária face à complexidade e à exigência daquela área do país, Porto, 3 de janeiro de 2020. JOSÉ COELHO/LUSA © LUSA

Face à incidência do boletim divulgado na semana passada, no dia 1 de fevereiro, foi registada uma ligeira redução no número de concelhos em Portugal em risco extremo de contágio. Esta semana o boletim da Direção Geral de Saúde contabiliza 220 concelhos em risco extremo - há uma semana eram 235.

Estes dados da incidência por concelhos compreendem o número de casos registados por cem mil habitantes ao longo dos últimos 14 dias (entre os dias 20 de janeiro a 2 de fevereiro).

No espaço de uma semana, foi registada uma redução de 15 concelhos no número de risco extremo de contágio. Há uma semana, mais de 75% dos concelhos estavam em risco extremo; esta semana a percentagem passa para cerca de 71%.

Saíram da lista de risco extremo concelhos como Albufeira, Alter do Chão, Alvito, Barrancos, Cabeceiras de Basto, Chaves, Cinfães, Constância, Crato, Entroncamento, Ferreira do Alentejo, Mação, Maia, Mortágua ou Matosinhos. No espaço de uma semana, estes concelhos passaram de uma incidência superior a 960 casos por cem mil habitantes o patamar de risco abaixo (entre 480 a 960 casos por cem mil habitantes).