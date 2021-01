Grandes empresas já podem comunicar trabalho presencial

© EPA/RUNGROJ YONGRIT

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) disponibilizou esta quinta-feira o formulário do balcão digital do organismo necessário para que as grandes empresas do sector dos serviços possam comunicar a lista com os nomes dos trabalhadores que, no atual estado de emergência, continuam a exercer tarefas presencialmente nas instalações do empregador.

Em nota publicada no site da ACT, é pedida a autenticação com as credenciais da empresa. Num segundo passo, deve ser anexada a lista nominativa dos trabalhadores que permanecem em regime presencial, seguindo-se a receção de um e-mail comprovativo.

O prazo para a entrega desta lista termina ao final desta quinta-feira, depois de o governo ter dado um prazo de 48 horas para que as empresas com um mínimo de 250 trabalhadores que integram o sector de serviços fizessem a comunicação. A obrigação entrou em vigor às 00h de quarta-feira, não sendo dada indicação pela ACT de qualquer adiamento do prazo.

A obrigação aplica-se a, pelo menos, 626 empresas com mais de 644 mil trabalhadores ao serviço. Nos dados do INE mais recentes, de 2019, é esse o número de negócios com um mínimo de 250 trabalhadores na generalidade dos serviços - excluindo grandes bancos e seguradoras, cujo número não é ainda disponibilizado nas estatísticas para o mesmo ano.

Além desta obrigação imposta às grandes empresas de serviços, os trabalhadores em regime presencial passam a estar explicitamente obrigados a partir de hoje a circularem com credenciais da empresa que atestem a impossibilidade de teletrabalho.

No atual estado de emergência, o teletrabalho obrigatório sempre que possível é imposto sem necessidade de acordo de trabalhadores ou empregadores e a violação da norma resulta numa contraordenação laboral muito grave, com coimas de 2040 a 61 200 euros.