Marcas reforçam equipas para o Natal, mas com cautela

© EPA/YURI KOCHETKOV

Sem demora, mas com pezinhos de lã, as grandes lojas começaram a preparar-se para o Natal. Os habituais processos de contratação de trabalhadores para dar resposta ao elevado movimento de clientes que esperam nesta época já arrancaram, embora a incerteza da evolução da pandemia tenha condicionado as ambições. E são muitas as expectativas, até porque os dois meses que antecedem as festas natalícias e de Ano Novo valem cerca de 30% da faturação anual destas empresas.

Os retalhistas "estão a contratar, mas não aos níveis da pré-pandemia, fruto da alteração dos hábitos das pessoas e por alguma incerteza" quanto à evolução da situação pandémica, diz Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

Ainda assim, Lobo Xavier acredita que este Natal irá permitir à grande distribuição, nomeadamente aos setores mais afetados pelas restrições, recuperar de longos meses de perda. Como sublinha, esta época "é essencial para o retalho especializado", e sobretudo imperioso para os setores da moda, brinquedos, cosmética, e outros, que "precisam de relançar a atividade". Segundo avança, os retalhistas estão animados com a frequência de clientes e estão a registar "faturações interessantes e, em alguns segmentos, como a eletrónica e o mobiliário, superiores a 2019".

"Estamos bastante confiantes com o que aí vem", sublinha. "Com o nível de vacinação da população portuguesa parece-nos que não vamos ter medidas parecidas como as que se estão a verificar em alguns países europeus, nem voltar ao passado". No entanto, o contexto ainda não permite ambicionar grandes voos. O objetivo é fechar o ano com uma faturação superior a 2020, ano em que no acumulado os associados da APED responderam por vendas de 23,3 mil milhões de euros, menos 1,7% face a 2019. Otimista, Gonçalo Lobo Xavier diz mesmo: "Neste ano, queremos voltar (ou subir) aos valores de 2019".

Época de ouro

Rodrigo Moita de Deus, diretor executivo da Associação Portuguesa de Centros Comerciais, lembra que os shoppings "demonstraram que são espaços muito bem organizados, com condições para operar nos momentos mais difíceis, onde existe muito controlo e vigilância" e, nesse sentido, esta será uma época de viragem e de retoma para o setor.

Já Cristina Santos, membro da comissão executiva da Sonae Sierra (empresa líder em Portugal na área dos centros comerciais), avança que "o tráfego está a recuperar bastante bem", embora se verifique um decréscimo de 3% nas vendas nos primeiros dez meses deste ano face ao homólogo de 2019. Mas, como lembra, "tivemos três meses fechados". Logo que foi possível, "as pessoas voltaram e confiantes".

O comércio não quer perder esta oportunidade de ouro e, apesar de algumas nuvens no horizonte, puseram em marcha o processo de reforço de pessoal nas lojas. O El Corte Inglés avançou com o recrutamento de mais de 500 pessoas a nível nacional, por um período de dois a quatro meses, com possibilidade de serem contratados após este período. A cadeia espanhola quer colaboradores para o supermercado, armazém, reposição e para todas as áreas de venda, sobretudo para aquelas que têm maior procura nesta altura, como é o caso dos brinquedos, decorações de Natal e embrulhos.

A pensar nas vendas online

Também à semelhança de anos anteriores, a Fnac está a reforçar as operações na logística, e-commerce e lojas. A retalhista, que aponta para um crescimento das vendas face a 2019, embora com as interrogações inerentes ao contexto sanitário e à situação económica do país, estima um incremento da ordem dos 15% no número de colaboradores, ou seja, um reforço de 255 pessoas.

Para garantir as pessoas necessárias para os picos de vendas associados às campanhas Black Friday e Natal, a Worten avançou com "centenas de novas contratações, maioritariamente para as funções de vendedor e operador de logística", diz fonte oficial da marca. A retalhista do grupo Sonae tem as melhores das expectativas para esta época, na medida em que vai continuar a apostar numa oferta omnicanal.

Também em alguns super

A estratégia da Ikea está também muito focada no comércio eletrónico, que continua a representar uma grande percentagem das vendas. A marca de decoração e mobiliário não apostou num recrutamento significativo para esta altura do ano por já ter identificado alguns colaboradores no verão que irão garantir a resposta às necessidades.

Ao longo dos últimos meses, o Continente tem vindo a adequar a composição e dimensão das equipas das operações de loja e logística para garantir que nada falta aos clientes. A insígnia alimentar da Sonae está confiante que as perspetivas no controlo da crise pandémica contribuirão para o retomar da atividade económica e a crescente normalização do consumo das famílias.

O grupo Jerónimo Martins só irá reforçar as equipas das 21 lojas de chocolates Hussel com mais um colaborador, já que no Pingo Doce e Recheio não existe essa necessidade, segundo fonte oficial.