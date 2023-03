Greater Porto já arrecadou 100 milhões de euros de investimento

A aliança da Frente Atlântica entre o Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos já permitiu aos municípios arrecadar 100 milhões de euros em investimento desde que foi lançado, no ano passado. O Greater Porto visa divulgar a tríade de regiões do Norte internacionalmente e captar a atenção de investidores estrangeiros de forma a dinamizar a economia. A indústria e a habitação são os dois setores prioritários no radar dos investidores.

Com protocolo assinado até 2025, o Greater Porto continua a estratégia de promoção nos mercados internacionais e, por isso mesmo, está presente até amanhã no MIPIM em Cannes, na França. O certame imobiliário que estima receber 23 mil participantes - 350 de Portugal - conta com a presença dos três municípios que se fazem acompanhar de 21 empresas da região. O objetivo é divulgar os projetos das empresas nacionais que operam nesta Frente Atlântica, seduzir parceiros e arrecadar capital para os vários projetos. Vender os três territórios em simultâneo faz parte da estratégia de credibilidade e força que as autarquias querem transmitir.

"São territórios contíguos. Os investidores não compreendem as diferença e, por isso, mais vale explicar o que nos une do que aquilo que nos separa. É uma estratégia que os investidores nacionais também entendem", explica Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

Já o presidente do conselho de administração da empresa municipal Gaiurb destaca o crescente interesse dos donos do capital estrangeiro pelo Norte e traça o cenário na cidade. Em Gaia somam-se atualmente dois milhões de euros de investimento em projetos imobiliários e culturais. "Este valor contempla investimentos como o Centro de Congressos, o Museu do Ambiente ou contributos privados em empreendimentos de habitação de luxo. O número de empresas a investir no território de Gaia cresceu para 40 mil, face às 34 mil que tínhamos em 2019. Em 2022, a aposta deste investimento representou 13 mil milhões de euros na economia local", salienta António Castro.

Pacote da habitação alerta investidores

Os três municípios dizem estar a tranquilizar os investidores que queiram apostar na região. O presidente da Câmara Municipal do Porto garante que o pacote de medidas da habitação, apresentando recentemente pelo executivo socialista, está a beliscar a confiança dos interessados em Portugal que têm questionado as empresas pelo pacote anunciado por António Costa.

"Os investidores tradicionais em Portugal mostram algum receio quanto ao pacote legislativo porque ainda não conhecem bem os seus contornos. Estivemos a tentar tranquilizá-los e explicar que modelos nos interessam vão continuar", adiantou ainda Rui Moreira aos jornalistas à margem do MIPIM.

Ainda assim, o interesse na aposta em terras portuguesas está bem e recomenda-se, garante o autarca. A ganhar peso estão os mercados norte-americanos e asiático cujo interesse tem crescido a Norte de Portugal.