Grécia regista primeira morte

A Grécia anunciou a primeira morte causada pelo surto de Covid-19, um homem de 66 anos com uma patologia cardíaca anterior e que havia sido hospitalizado na cidade de Patras, na península do Peloponeso.

Segundo as autoridades de saúde, o paciente foi infetado durante uma viagem de grupo a Jerusalém no final de fevereiro, na qual participaram outras 53 pessoas, a maioria a testar positivo ao vírus. O último relatório de saúde divulgado na quarta-feira à tarde apontava para 99 infeções em todo o território grego.

O Governo do conservador Kyriakos Mitsotakis decidiu na quarta-feira reforçar as medidas de prevenção e, à noite, todos os telefones do país receberam um alerta a recomendar que as pessoas mais vulneráveis fiquem em casa o máximo possível e maximizem a higiene pessoal.

Ao mesmo tempo, foi decidido adiar todos os procedimentos cirúrgicos não urgentes em hospitais públicos. O Ministério da Saúde também anunciou a contratação imediata de 2 mil profissionais por um período de dois anos. Desde quarta-feira, todos os centros educacionais também foram fechados e todos os eventos com mais de mil espetadores foram suspensos.