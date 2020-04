Greencharge. O projeto ambicioso que vai ligar carros elétricos e pub

A meta é ter mil postos de carregamento em quatro anos, sem custos para as autarquias e com uma redução na fatura do cliente em cerca de 30%, promete a startup.

Acaba de chegar ao mercado e tem objetivos ambiciosos: instalar mil postos de carregamento para carros elétricos em Portugal em quatro anos. Para tal, a Greencharge terá um investimento da ordem dos 30 milhões de euros, que promete fazer “sem custos para os municípios” e com “desconto de 30% na fatura final do consumidor”. O segredo está no design dos postos, que parecem múpis e onde vão passar mensagens publicitárias relacionadas com as energias renováveis e a sustentabilidade ambiental de uma série de parceiros de áreas como o retalho, a banca, a energia e a indústria automóvel.

Vânia Alves, licenciada em Economia pela Universidade do Porto, trouxe a ideia dos EUA e procurou os investidores para pôr em marcha o projeto. Ricardo Bastos, CEO do grupo DreamMedia, maior empresa de publicidade outdoor em Portugal, é o principal investidor do projeto que, numa lógica de diversificação de áreas de negócio, pretende incentivar a mobilidade elétrica, instalando postos de carregamento semirrápido, a 22 quilowatts/hora, que permitem carregar um carro em hora e meia, evitando assim a “ocupação excessiva da via pública” – um posto normal, a 3,7 kWh, leva seis a oito horas.

“A forma mais cómoda e económica de abastecer um elétrico é em casa, mas há muita gente que não tem garagem ou estacionamento dedicado e tem de recorrer à rede pública. E, embora, para já, os postos de carregamento lento sejam gratuitos, são poucos – e muitos não funcionam. Os postos rápidos não são alternativa porque têm de ser usados pontualmente, dado o sobreaquecimento das baterias e consequente viciação”, diz Vânia Alves, diretora de desenvolvimento de negócio da Greencharge.

O projeto é inspirado na americana Volta Charging, cujos postos são de uso gratuito, sendo o retorno do investimento obtido através da disponibilização de conteúdos publicitários dos parceiros. Vânia queria fazer o mesmo aqui, mas o mercado elétrico regulado impede-o. “A alternativa é oferecer a tarifa de operação dos postos de carregamento (OPC), que pesa 30% na fatura total do consumidor”, explica. Cada utilizador tem a liberdade de escolher o comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, funcionando os postos com os diferentes cartões existentes no mercado, designadamente da EDP, da Galp e da Prio.

O plano de negócios da empresa previa que, até ao final do ano, fossem instalados 150 postos em Portugal, um número que será provavelmente revisto, já que o projeto só agora está a arrancar. O primeiro será instalado até ao final do mês, num município nortenho que a Greencharge não identifica ainda. A ideia é chegar a quatro até ao final do primeiro semestre. No total, garante Vânia Alves, 22 municípios irão contar com os postos da nova operadora, instalados tanto em zonas de serviços como em áreas urbanas. “Não nos vamos limitar às grandes metrópoles, tivemos reuniões de norte a sul e a recetividade tem sido enorme – é uma oportunidade para as autarquias terem uma solução mais barata para os munícipes”, destaca.

A responsável reconhece que o projeto da Greencharge é “muito ambicioso” – “depende de os municípios tornarem a instalação possível”. A empresa compromete-se a manter os postos sempre “limpos e operacionais”. “Não é só a imagem da Greencharge que está em causa, é a dos parceiros associados”, reconhece. Para evitar vandalismos que este tipo de infraestrutura sofre, os postos Greencharge foram desenhados sem mangueira incorporada. “Estão equipados com tomadas de tipo 2, obrigatórias a nível europeu por questões de compatibilidade, e o consumidor só tem de usar o cabo com tomada que vem com o carro.”

Os postos foram desenvolvidos pela Circutor, empresa espanhola certificada pela rede mobi.e, e são produzidos na Trofa. “Não basta que o país estabeleça metas de redução de CO2, há que garantir o acesso a uma rede de carregamento tecnologicamente avançada e amiga do ambiente”, defende Vânia Alves, sublinhando que o objetivo da empresa é contribuir para a nova era da mobilidade: “Limpa, silenciosa, poupada e socialmente responsável” e 100% financiada por privados.